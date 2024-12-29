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ليلي علوي وأبطال المستريحة يحتفلون بالعرض الخاص غدًا - أخبار كلمتك

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ليلي علوي وأبطال المستريحة يحتفلون بالعرض الخاص غدًا - أخبار كلمتك

ليلي علوي وأبطال المستريحة يحتفلون بالعرض الخاص غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:20 صباحاً - تستعد الفنانة ليلى علوي لحضور العرض الخاص لفيلمها الجديد «المستريحة»، غدًا الإثنين 30 ديسمبر الجاري، في إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر، وسط تواجد كوكبة كبيرة من رجال الصحافة والإعلام ونقاد الفن بمصر والوطن العربي.

 

وكانت قد أطلقت الشركة المنتجة لفيلم اللايت كوميدي المعنون بــ “المستريحة” تريلر جديدًا للعمل، تزامنًا مع اقتراب موعد طرحه بدور العرض السينمائي،  يوم 31 ديسمبر في مصر و1 يناير في سينمات الدول العربية.

 

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العمل بطولة الفنانة الكبيرة ليلى علوي وتقدم فيه دور المستريحة، وتدور القصة عن "شاهيناز المرعشلي" وهي سيدة تعود بعد 20 سنة من الهروب إلى مصر، وتحاول أن تستعيد ماسة ثمينة دفىْتها قبل هروبها، ومن ضمن محاولاتها لاستعادة تلك الماسة تجسد شاهيناز شخصية ليلى علوي الممثلة مستخدمة التشابه بينهما.

 

 

 

 

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تفاصيل فيلم المستريحة 

تدور أحداث فيلم المستريحة في إطار اجتماعي لايت كوميدي وتمثل فيه ليلى علوي شخصية زعيمة عصابة.

 ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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