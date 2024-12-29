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إعلام عبري: حافلة تدهس عددًا من جنود الاحتلال في عسقلان وأنباء عن جرحى - أخبار كلمتك

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إعلام عبري: حافلة تدهس عددًا من جنود الاحتلال في عسقلان وأنباء عن جرحى - أخبار كلمتك

إعلام عبري: حافلة تدهس عددًا من جنود الاحتلال في عسقلان وأنباء عن جرحى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بأن حافلة دهست عددًا من الجنود في محطة الحافلات في عسقلان قرب محطة القطارات.

حافلة تدهس عددًا من جنود الاحتلال  في عسقلان وأنباء عن جرحى

إعلام عبري: حافلة تدهس عددا من الجنود في محطة حافلات في عسقلان وأنباء عن جرحى

تفاصيل حالة المصابين في حادث  الدهس 


وقال موقع "واينت": إن اثنين من المارة أصيبا عندما صدمتهما حافلة بالقرب من محطة قطار عسقلان، وكانت إصابة أحدهما خطيرة، لافتًا إلى أن فرق  نجمة داود الحمراء تعالج المصابين على الفور.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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