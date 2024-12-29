مشاهير العرب - بعد تعرضه لوعكة صحية.. تفاصيل الحالة الصحية لفنان رضا البحراوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:26 صباحاً - رضا البحراوي.. تصدر المطرب الشعبي رضا البحراوي، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك تعرضه لوعكه صحية، أدت إلى دخوله المستشفى، مما أثار قلق جمهوره.

رضا البحراوي

ونقل رضا البحراوي، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، حيث عانى من هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة الإرهاق الشديد والتعرض المُباشر للطقس البارد بعد انتهاء الحفلات، وطالب نجله بالدعاء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تطورات حالة رضا البحراوي الصحية

ونشر مالك نجل رضا البحراوي، صوره لوالده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهرت عليه ملامح التعب، وعلق قائلاً: «اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما».

آخر أعمال رضا البحراوي

جدير بالذكر أن الفنان رضا البحراوي طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة «لو جاي في سيط» والتي لاقت تفاعلا كبير بين جمهوره، التي تم تنفيذها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأغنية من كلمات حسام موكا، وألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس.

أزمة رضا البحراوي وعدوية عبد الرحيم

وفي الأشهر الماضية، حدث خلافًا حادًا بين المغني الشعبي رضا البحراوي، وعدوية عبد الرحيم، نجل الراحل شعبان عبد الرحيم، بسبب أغنية، وتطور الأمر إلى السب والقذف، والتي على إثرها تبادلا الدعاوى القضائية بينهما.