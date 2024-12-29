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الرعاية الصحية: افتتاح قسم الحضانات بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر - أخبار كلمتك

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الرعاية الصحية: افتتاح قسم الحضانات بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر - أخبار كلمتك

الرعاية الصحية: افتتاح قسم الحضانات بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن افتتاح قسم الحضّانات بمستشفى الكرنك الدولي، التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في صعيد مصر، في خطوة جديدة نحو تعزيز خدمات الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة.

حضّانات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية

 

وأوضحت الهيئة، أن القسم يضم 10 حضّانات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، بما في ذلك 7 أجهزة تنفّس صناعي، ما يُعد إضافة نوعية للطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية بمحافظة الأقصر. وبذلك، ارتفع عدد الحضّانات بالمحافظة من 85 إلى 95 حضّانة، لتوفير خدمات طبية متطورة للأطفال حديثي الولادة، بما يتماشى مع جهود الهيئة لتلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة.

 مشروع التأمين الصحي الشامل

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن القسم الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات الصحية المقدمة بمحافظة الأقصر.

وقال الدكتور السبكي: "افتتاح قسم الحضّانات بمستشفى الكرنك الدولي يُجسد التزام الهيئة بتحقيق رؤيتها في تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية، مع ضمان بيئة طبية آمنة ومجهزة بأحدث التقنيات لرعاية الأطفال حديثي الولادة". وأضاف: "القسم الجديد يعمل به فريق متخصص من الأطباء والتمريض، لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية".

وأكد الدكتور السبكي، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة الصحية وتحسين المؤشرات الصحية في مصر.

واختتم بقوله: "افتتاح قسم الحضّانات هو جزء من مسيرة التطوير الشامل للخدمات الصحية في محافظات الصعيد، ويعكس اهتمام الهيئة بالاستثمار في صحة الأطفال، الذين يمثلون أمل المستقبل وركيزة التنمية المستدامة لمصر".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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