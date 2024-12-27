مشاهير العرب - بالبيجاما.. كيف علق عمرو سعد على خلافه مع المخرج محمد سامي؟ | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - عقب تداول أنباء عن نشوب خلاف بين النجم عمرو سعد والمخرج محمد سامي في موقع العمل على مسلسل «سيد الناس» عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ارتفعت معدلات البحث حول أسباب الخلاف بينهما، والتساؤلات بصدد استمرار العمل على المسلسل أو توقفه.

وبعد كثرة تساؤلات الجمهور حول توقف مسلسل «سيد الناس»، رد عمرو سعد عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على حقيقة الخلاف وتوقف العمل على تصوير مسلسل سيد الناس، قائلا: «لمن يقول أننا مختلفين، بالعكس أنا وسمسم متفقين، متشاركين، علي الشغل سهرانين، وببنطلونات البيجاما، بامر الله مسلسل سيد الناس أقوى مسلسل 2025 و2026 و2027، لأننا بنفكر في 3 أجزاء».

وبحسب مصادر من مسلسل سيد الناس، انتشرت أنباء حول نشوب خلاف بين المخرج محمد سامي والفنان عمرو سعد، وذلك بعدما طالب الأخير المخرج بالاهتمام بجودة التصوير وعدم السفر إلى الخارج، ليرد محمد سامي على طلبه، مشيرا إلى أنه المخرج ولديه الرؤية والقرار في كل شئ.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد ويشاركه البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، وتقوم الفنانة إيمان العاصي بدور البطولة النسائية أمام عمرو سعد، بعد اعتذار الفنانة غادة عادل، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

ومن المقرر أن تدور أحداث مسلسل سيد الناس للفنانة بشرى بإحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل.