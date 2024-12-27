أسعار تذاكر حفلات ليلة رأس السنة 2025 بالإمارات (صور) - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفلات ليلة رأس السنة 2025 بالإمارات (صور) - أخبار كلمتك

أكثر من 90 ألف نشاط متنوع لقصور الثقافة وافتتاح 3 مواقع جديدة في 2024 - أخبار كلمتك

أكثر من 90 ألف نشاط متنوع لقصور الثقافة وافتتاح 3 مواقع جديدة في 2024 - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يفجر منازل في بلدتي يارون وميس الجبل بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يفجر منازل في بلدتي يارون وميس الجبل بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - أستاذ اقتصاد: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - أستاذ اقتصاد: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل - أخبار كلمتك

جلوب سوكر، فينيسيوس أفضل مهاجم وبيلينجهام أحسن لاعب وسط وكورتوا الحارس الأول في 2024 - أخبار كلمتك

جلوب سوكر، فينيسيوس أفضل مهاجم وبيلينجهام أحسن لاعب وسط وكورتوا الحارس الأول في 2024 - أخبار كلمتك

بيريز يحصد جائزة شرفية من جلوب سوكر كأفضل رئيس ناد - أخبار كلمتك

بيريز يحصد جائزة شرفية من جلوب سوكر كأفضل رئيس ناد - أخبار كلمتك

لامين يامال يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب شاب في 2024 - أخبار كلمتك

لامين يامال يحصد جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب شاب في 2024 - أخبار كلمتك

كريستيانو رونالدو يكشف مفاجأة عن عمله بعد اعتزال كرة القدم - أخبار كلمتك

كريستيانو رونالدو يكشف مفاجأة عن عمله بعد اعتزال كرة القدم - أخبار كلمتك

رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لشغل وظيفة إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف - أخبار كلمتك

رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لشغل وظيفة إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف - أخبار كلمتك

موعد الامتحان الشفوي لوظائف هيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

موعد الامتحان الشفوي لوظائف هيئة الأبنية التعليمية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بدون راحة، الأهلي يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بدون راحة، الأهلي يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

بدون راحة، الأهلي يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، تدريباته الجماعية دون راحة على ملعب النادي بمدينة نصر استعدادا لمواجهة إنبي ضمن مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وكان النادي الأهلي فاز أمس على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الاهلي وإنبي

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وانبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

محمد صلاح يسجل، ليفربول يضرب ليستر سيتي بثلاثية ويغرد على قمة البريميرليج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق