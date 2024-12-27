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محمد معروف حكما لديربي المغرب بين الرجاء والجيش بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

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محمد معروف حكما لديربي المغرب بين الرجاء والجيش بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

محمد معروف حكما لديربي المغرب بين الرجاء والجيش بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - دوري أبطال إفريقيا، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لادارة كلاسيكو المغرب وأفريقيا الرجاء المغربي والجيش المغربي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا  .

طاقم الحكام المعاون لمحمد معروف

محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كل من  أحمد حسام طه مساعد أول وسمير جمال مساعد ثاني  ومحمود ناجي حكما رابعا  .

موعد مباراة الرجاء والجيش الملكي

ومن المقرر اقامة اللقاء يوم السبت ١١ يناير المقبل ٢٠٢٥ والي يستضيفه ستاد الملعب الشرفي بمكانس في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة  .

حكام مصر يتألقون في ديربيات المغرب

الرجاء والجيش المغربي ديربي وكلاسيكو عربي وافريقي الذي ينتظره الجميع بظهور اداء تحكيمي متميز كالعادة الذي يقدمه الحكام المصريين في كل مباريات الديربيات العربية بشمال أفريقيا، التي اعتادوا علي كل التألق فيها. 

معروف من حكام النخبة

محمد معروف من ابرز الحكام المصريين المرشحين للمشاركة في المونديال القادم بجانب الثنائى امين عمر ومحمود عاشور  ليعد معروف ظهوره في ابرز مباريات افريقيا بشكل كبير للدفع به في المحافل الدولية القادمة  .

طاقم مصري متميز وعلي كفء الذي يعتمد عليهم لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم  في اهم مبارياته وكما يعتبر احمد حسام طه وسمير جمال من المساعدين الدولين والحكام الاكثر خبر في إفريقيا ومن افضل مساعد النخبة الأفريقية  .

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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