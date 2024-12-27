محمد معروف حكما لديربي المغرب بين الرجاء والجيش بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - دوري أبطال إفريقيا، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لادارة كلاسيكو المغرب وأفريقيا الرجاء المغربي والجيش المغربي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

طاقم الحكام المعاون لمحمد معروف

محمد معروف حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد حسام طه مساعد أول وسمير جمال مساعد ثاني ومحمود ناجي حكما رابعا .

موعد مباراة الرجاء والجيش الملكي

ومن المقرر اقامة اللقاء يوم السبت ١١ يناير المقبل ٢٠٢٥ والي يستضيفه ستاد الملعب الشرفي بمكانس في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة .

حكام مصر يتألقون في ديربيات المغرب

الرجاء والجيش المغربي ديربي وكلاسيكو عربي وافريقي الذي ينتظره الجميع بظهور اداء تحكيمي متميز كالعادة الذي يقدمه الحكام المصريين في كل مباريات الديربيات العربية بشمال أفريقيا، التي اعتادوا علي كل التألق فيها.

معروف من حكام النخبة

محمد معروف من ابرز الحكام المصريين المرشحين للمشاركة في المونديال القادم بجانب الثنائى امين عمر ومحمود عاشور ليعد معروف ظهوره في ابرز مباريات افريقيا بشكل كبير للدفع به في المحافل الدولية القادمة .

طاقم مصري متميز وعلي كفء الذي يعتمد عليهم لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم في اهم مبارياته وكما يعتبر احمد حسام طه وسمير جمال من المساعدين الدولين والحكام الاكثر خبر في إفريقيا ومن افضل مساعد النخبة الأفريقية .

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.