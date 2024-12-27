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للمرة الأولى، جيش الاحتلال يستخدم منظومة ثاد الأمريكية لإسقاط صاروخ حوثي - أخبار كلمتك

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للمرة الأولى، جيش الاحتلال يستخدم منظومة ثاد الأمريكية لإسقاط صاروخ حوثي - أخبار كلمتك

للمرة الأولى، جيش الاحتلال يستخدم منظومة ثاد الأمريكية لإسقاط صاروخ حوثي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:30 مساءً - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه لأول مرة منذ بدء العدوان على غزة استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية من طراز "ثاد" في إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون اليوم.

جيش الاحتلال يستخدم منظومة ثاد في التصدي لصاروخ حوثي

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الحوثيون استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي واستهداف سفينة قرب سقطرى بمسيرات.

الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون في إسرائيل 

وقالت جماعة الحوثي في بيانها إن الهجوم جاء في إطار ما وصفته بـدعم المقاومة الفلسطينية وتصعيد العمليات ضد العدوان الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أعلنت جماعة الحوثيين مؤخرًا عن استعدادها لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية إلى ما وصفته بـ"الأهداف المشروعة" خارج حدود اليمن.

 وحتى اللحظة، لم تصدر أي تعليقات رسمية من الجانب الإسرائيلي أو الدول المعنية بشأن الهجمات المعلنة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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