اعتقال الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا يفجر أزمة دبلوماسية بين روما وطهران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية في روما، اليوم الجمعة، أن الشرطة الإيرانية احتجزت الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا التي تعمل لدى صحيفة "إيل فوليو" في طهران يوم 19 ديسمبر.

الشرطة الإيرانية تحتجز صحفية إيطالية في طهران

وأضافت الخارجية الإيطالية، أن سيسيليا سالا، كانت في إيران في مهمة صحفية، عندما أوقفتها الشرطة. ولم يتضح بعد سبب التوقيف أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليها على وجه التحديد.

وقالت الخارجية الإيطالية إن الوزير أنطونيو تاياني يتابع القضية "بأقصى درجات الاهتمام".

الوضع القانوني للاحتجاز في إيطاليا

وتعمل إيطاليا مع السلطات الإيرانية لتوضيح الوضع القانوني، والتحقق من ظروف الاحتجاز.

وكتب وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو عبر منصة "إكس": "منذ اليوم الأول، عندما وصلت أنباء الاعتقال غير المقبول للصحفية سالا من قبل السلطات الإيرانية، تحركت الحكومة بأكملها وفي مقدمتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني لإطلاق سراحها".

وأضاف: "من المؤسف أن المفاوضات مع إيران بمشاركة الرأي العام الغربي وقوة السخط الشعبي لا تكلل بالنجاح، بل يمكن تحقيق شيء، من خلال تحرك سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى".

وكان السفير الإيطالي لدى إيران قد زار سالا في وقت سابق اليوم.

ووفقا لصحيفة "إل فوليو"، فإن سالا محتجزة في سجن إيفين.

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