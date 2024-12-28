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الأمم المتحدة تعلق العمل بمطار صنعاء - أخبار كلمتك

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الأمم المتحدة تعلق العمل بمطار صنعاء - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تعلق العمل بمطار صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 10:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلنت الأمم المتحدة، تعليق خدمة النقل الجوي الإنساني مؤقتًا إلى مطار صنعاء الدولي، إثر إصابة أحد أفراد طاقم طائرة تابعة لها في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المطار، يوم الخميس.

وقالت خدمة النقل الجوي الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي على منصة "إكس": "إنها اضطرت إلى تعليق العمليات مؤقتًا في مطار صنعاء الدولي في اليمن".

وأوضحت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، سيندي ماكين، أن "البرنامج اضطر إلى تعليق عمليات النقل الجوي الإنساني التابع للأمم المتحدة مؤقتًا في مطار صنعاء الدولي في اليمن، بعد إصابة أحد العاملين الإنسانيين في الغارات الإسرائيلية الأخيرة".

وأضافت: "وقف هذه الرحلات، التي تُعد شريان حياة مهماً للمجتمع الإنساني في اليمن وحول العالم، سيؤثر سلبًا على الاستجابة الإنسانية في البلاد، في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات بشكل كبير".

في غضون ذلك، قال منسق الأمم المتحدة في اليمن إن تعطيل مطار صنعاء من شأنه أن يؤدي إلى شل العمليات الإنسانية الدولية، مؤكدًا بأن الضربة الجوية الإسرائيلية أمس كانت قبل هبوط طائرة يمنية تقل المئات ولكنها هبطت بسلام رغم استهداف برج المراقبة.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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