حيان ميا، سقوط زعيم ميليشيا مسلحة تعمل لصالح مخابرات الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - تمكنت إدارة الأمن العام في سوريا، اليوم الجمعة، من اعتقال حيان ميا، أحد أشهر شبيحة نظام الأسد في مدينة جبلة بريف اللاذقية.

الأمن العام السوري يعتقل حيان ميا

ووفق وسائل إعلام سورية، أن الأمن العام تمكن من اعتقال حيان ميا، ضمن جهود حملة أمنية تهدف لملاحقة المطلوبين ممن يثيرون الفوضى ويرفضون تسوية أوضاعهم مع السلطات الجديدة، وتسليم الأسلحة التي بحوزتهم.

وافاد موقع "شام نيوز" السوري، أنه تم القبض على حيان ميا، المنحدر من قرى ريف جبلة بريف محافظة اللاذقية، وهو من أعتى قادة الميليشيات المحسوبة على نظام بشار الأسد، وارتكب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

حيان ميا كان مسؤولا مباشرا عن عمليات دهم واعتقالات

وقال نشطاء، أن حيان ميا، يعد مسؤولا مباشرا عن عمليات دهم واعتقالات نفذتها مخابرات النظام السوري السابق، حيث نشط خلال سنوات الثورة الأولى في تقديم التقارير الاستخباراتية بحق الثوار المشاركين بالمظاهرات وصولا إلى الإشراف على اعتقالهم.

وجاء ذلك بعد أن انخرط حيان ميا في ميليشيات الأسد، ضمن مجاميع كانت تسمى بـ"الدفاع الوطني"، ويذكر أن في العام 2012 تمكن الثوار فى سوريا من إلقاء القبض عليه وطلبوا عبر بيان مصور من إخراج المعتقلين مقابل إطلاق سراحه.

وقتها حاصرات قوات سورية عدة أحياء وقرى وبلدات وهددوا بارتكاب مجازر بحق الأهالي، ما دفع حينها إلى إطلاق سراح حيان ميا، ومنذ ذلك الحين يواصل جرائمه مع قوات نظام الأسد وارتكاب أعمال القتل والإبادة والتهجير الأسدية.

سقوط محمد كنجو الملقب بـ سفاح صيدنايا

وتردد أنباء فى الداخل السوري، تشير إلى أنه تم اعتقال عدد من القادة العسكريين شملت "محمد كنجو"، النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية بدمشق، الملقب بـ"سفاح صيدنايا"، خلال عملية نوعية في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس.

وكذلك تشير الأنباء إلى إلقاء القبض على "خالد زبيدي"، أحد أبرز رجالات النظام على الصعيد السياسي والاقتصادي، كما تم إلقاء القبض على "سلامة سلامة"، الذي تم عرضه على قناة CNN على أنه أحد المعتقلين في سجن صيدنايا.

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