كشف امر صادم بشأن مشروع خمس خوات بتعز - أخبار كلمتك

كشفت الناشطة اليمنية أروى الشميري تفاصيل حضورها افتتاح مشروع خمس خوات بمحافظة تعز اليوم



وقالت الشميري في منشور عبر حائط صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك:

مشروع خمس صديقات

حضرت اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 افتتاح مطعم خمس خوات Five Sisters

ذهبت وانا اشعر بالحزن لوجود خمس فتيات من ذوات الاحتياجات الخاصة في اسرة واحدة وبالفخر لانهن من "ذوات الهمم" وفتحن مشروعهن الخاص

لكن عندما شاهدت الاستاذ احمد عبدالواحد (يعمل مترجم لغة الاشارة لبعض المنظات) وعلمت ان المشروع لزوجته عائشة وصديقاتها تحول حزني الى صدمه لانه تم تضليلي اعلاميا بمسمى "خوات" وهن في الحقيقة صديقات

وتابعت بالقول:

ارجوا ان يتم الابتعاد مستقبلا عن التضليل الاعلامي في المسميات، كما ارجوا من الـ UNDP Yemen ومجموعة بيت هائل ان يوسعوا البحث عن المستحقين للدعم وان لا يقتصر دعمهم على الاشخاص المعروفين لدى المنظمات ويكفي ان الفعاليات في تعز اقتصرت على الشلة فهناك عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة (اصحاب الهمم) ومن الشباب المكافح لديهم افكار لمشاريع رائعة ويستحقون الدعم لكنهم لايعلمون طريقة الوصول لهم!

وكذلك احث هؤلاء المبدعين على البحث عن الدعم حتى يتمكنوا من الوصول للداعمين.



واضافت بالقول:

المشاريع المدعومة تستحق الدعم ومنها مشروع احدى قريباتي مروى ابنة ابن خالي مدين محمد عائض وهي من الناشطات في العمل لدى المنظمات والتي تم دعمها من UNDP وفتحت مشروعها الخاص:

"حضانة بيبي لاند"

وكذلك الناشطة ثريا عز الدين من الناشطات في العمل لدى المنظمات و تم دعمها بفتح مشروعها الخاص: "بسمة امل للعلاج الطبيعي والارشاد النفسي"

واختتمت بالقول:

بالتوفيق لكل من تم دعمهم

، وان شاء الله نشاهد مستقبلا اشخاص من خارج المنظمات تم دعمهم.

وبالتوفيق للصديقات الخمس