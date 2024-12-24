الكشف عن معركة حقيقية تقودها هذه القوات بالجنوب - أخبار كلمتك

الكشف عن معركة حقيقية تقودها هذه القوات بالجنوب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا فؤاد تودع 2024 برسالة غامضة.. ما القصة؟ | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دينا فؤاد تودع 2024 برسالة غامضة.. ما القصة؟ | صورة - أخبار كلمتك

نشاط مكثف لوزارة الزراعة، تحصين 152 ألف رأس ماشية وتوزيع تقاوي الشعير مجانا - أخبار كلمتك

نشاط مكثف لوزارة الزراعة، تحصين 152 ألف رأس ماشية وتوزيع تقاوي الشعير مجانا - أخبار كلمتك

تامر حسني يشعل أجواء رأس السنة بين السعودية ودبي بحفلات استثنائية - أخبار كلمتك

تامر حسني يشعل أجواء رأس السنة بين السعودية ودبي بحفلات استثنائية - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024 - أخبار كلمتك

الدوري المصري، مصطفى دويدار يتوج رجل مباراة إنبي في مواجهة زد - أخبار كلمتك

الدوري المصري، مصطفى دويدار يتوج رجل مباراة إنبي في مواجهة زد - أخبار كلمتك

بدون هزيمة، منتخب مصر يحتفي بأرقام حسام حسن مع الفراعنة في 2024 - أخبار كلمتك

بدون هزيمة، منتخب مصر يحتفي بأرقام حسام حسن مع الفراعنة في 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - «عباس شراقي» يكشف مفاجأة: احتلال إسرائيل لجبل الشيخ بسبب الأمن المائي.. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - «عباس شراقي» يكشف مفاجأة: احتلال إسرائيل لجبل الشيخ بسبب الأمن المائي.. فيديو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

كشف امر صادم بشأن مشروع خمس خوات بتعز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كشف امر صادم بشأن مشروع خمس خوات بتعز - أخبار كلمتك

كشف امر صادم بشأن مشروع خمس خوات بتعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:27 مساءً - كلمتك: خاص

كشفت الناشطة اليمنية أروى الشميري تفاصيل حضورها افتتاح مشروع خمس خوات بمحافظة تعز اليوم


وقالت الشميري في منشور عبر حائط صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك:
مشروع خمس صديقات

حضرت اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 افتتاح مطعم خمس خوات Five Sisters

ذهبت وانا اشعر بالحزن لوجود خمس فتيات من ذوات الاحتياجات الخاصة في اسرة واحدة وبالفخر لانهن من "ذوات الهمم" وفتحن مشروعهن الخاص
لكن عندما شاهدت الاستاذ احمد عبدالواحد (يعمل مترجم لغة الاشارة لبعض المنظات) وعلمت ان المشروع لزوجته عائشة وصديقاتها تحول حزني الى صدمه لانه تم تضليلي اعلاميا بمسمى "خوات" وهن في الحقيقة صديقات

وتابعت بالقول:
ارجوا ان يتم الابتعاد مستقبلا عن التضليل الاعلامي في المسميات، كما ارجوا من الـ UNDP Yemen  ومجموعة بيت   هائل  ان يوسعوا البحث عن المستحقين للدعم وان لا يقتصر دعمهم على الاشخاص المعروفين لدى المنظمات ويكفي ان الفعاليات في تعز اقتصرت على الشلة فهناك عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة (اصحاب الهمم) ومن الشباب المكافح لديهم افكار لمشاريع رائعة ويستحقون الدعم لكنهم لايعلمون طريقة الوصول لهم!
وكذلك احث هؤلاء المبدعين على البحث عن الدعم حتى يتمكنوا من الوصول للداعمين.


واضافت بالقول:
المشاريع المدعومة تستحق الدعم ومنها مشروع احدى قريباتي مروى ابنة ابن خالي مدين محمد عائض وهي من الناشطات في العمل لدى المنظمات والتي تم دعمها من UNDP وفتحت مشروعها الخاص:
"حضانة بيبي لاند"
وكذلك الناشطة ثريا عز الدين من الناشطات في العمل لدى المنظمات و تم دعمها بفتح مشروعها الخاص: "بسمة امل للعلاج الطبيعي والارشاد النفسي"

واختتمت بالقول:
بالتوفيق لكل من تم دعمهم
، وان شاء الله نشاهد مستقبلا اشخاص من خارج المنظمات تم دعمهم.

وبالتوفيق للصديقات الخمس

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

الكشف عن تفاصيل اختطاف تاجر شهير في صنعاء .. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق