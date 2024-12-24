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مشاهير العرب - مجدي الهواري يسخر من بعض الفنانين لهذا السبب «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مجدي الهواري يسخر من بعض الفنانين لهذا السبب «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مجدي الهواري يسخر من بعض الفنانين لهذا السبب «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:26 مساءً - سخر المخرج مجدي الهواري، من تقديم الفنانين لتجارب البودكاست من خلال منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، شارك مجدي الهواري صورة عبر حسابه على «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: «أنا هاجيب معايا مايك بودكاست وأنا راجع من السفر علشان بقي عيب على أي فنان مش بيعمل كده دلوقتي، انتظروني علشان ميصحش».

آخر أعمال مجدي الهواري

ومن ناحية أخرى، يواصل المخرج مجدي الهواري نشاطه الفني في تجربة جديدة بعدما حصل على حقوق الملكية لـ «القصة الكاملة» مؤخرا، ويبدأ في تقديم قصة التوربيني خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف مجدي الهواري، البوستر التشويقي لـقصة التوربيني عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، معلقا: «ده البوستر التشويقي لقصة التوربيني، أي بوسترات تانية هي اجتهادات جميلة من الجمهور ومشكورين طبعا».

تفاصيل مسلسل القصة الكاملة

ومن ناحية أخرى، تعد قصة التوربيني ضمن سلسلة القصة الكاملة، والتي تسجل مسلسل القصة الكاملة، أول تعاون بين المخرج هادي الباجوري والكاتب وصانع المحتوى سامح سند، ومن المقرر أن يقوم بإنتاج العمل، وهو عبارة عن حلقات درامية مستوحاة من قصص جرائم حقيقية وتدور أحداث الحكايات في إطار 10 حلقات فقط ويعملان حاليا على اختيار المخرجين المشاركين في العمل، وأبطال القصص المختلفة.

وشارك في تأليف الموسم الأول من مسلسل القصة الكاملة 10 مؤلفين وهم: «هاني سرحان، باسم شرف، إنجي علاء، محمد إسماعيل أمين، محمد سليمان عبد المالك، حاتم حافظ، محمد صلاح العزب، سمر طاهر، علاء حسن».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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