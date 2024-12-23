وزير الصناعة يبحث مع السفير الكندي بالقاهرة سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الصناعة يبحث مع السفير الكندي بالقاهرة سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

ارتفاع الدولار فى البنوك صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع الدولار فى البنوك صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

بالرقم القومي، خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

بالرقم القومي، خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

"أمهات مصر" ترصد شكاوى من جداول امتحانات منتصف العام في بعض المحافظات - أخبار كلمتك

"أمهات مصر" ترصد شكاوى من جداول امتحانات منتصف العام في بعض المحافظات - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بسوق السمك القديم - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة بسوق السمك القديم - أخبار كلمتك

أرقام مميزة لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة عشر - أخبار كلمتك

أرقام مميزة لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الجولة السابعة عشر - أخبار كلمتك

سينر يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للتنس للأسبوع الـ 28 - أخبار كلمتك

سينر يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للتنس للأسبوع الـ 28 - أخبار كلمتك

نجم برشلونة يرفض إجازة الكريسماس - أخبار كلمتك

نجم برشلونة يرفض إجازة الكريسماس - أخبار كلمتك

طارق صالح يشدد على ضرورة هذا الأمر - أخبار كلمتك

طارق صالح يشدد على ضرورة هذا الأمر - أخبار كلمتك

تستمر لمدة 72 ساعة.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الاثنين 23 ديسمبر - أخبار كلمتك

تستمر لمدة 72 ساعة.. خريطة سقوط الأمطار اليوم الاثنين 23 ديسمبر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً - يعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين على هامش مران اليوم الإثنين، من أجل دراسة فريق المصري استعدادًا للمواجهة المرتقبة الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري.

كما يخضع  رضا سليم لاعب الأهلي للفحص الطبي على مستوى الركبة اليوم على هامش مران الفريق للوقوف على مدى حاجته إلى إجراء اشعة بعد اصابته أمس أمام شباب بلوزداد الجزائري فى المباراة التي غادرها اللاعب من شوطها الأول.

ويبدأ الأهلي استعداداته اليوم دون راحة بعد الفوز أمس على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف وحيد بدوري الأبطال، وذلك تأهبًا لمواجهة المصري الخميس المقبل على ستاد برج العرب ضمن منافسات دوري نايل.

ويخوض لاعبو  الأهلي الذين شاركوا فى مباراة شباب بلوزداد أمس مرانًا استشفائيًّا على أن يخوض باقي اللاعبين مرانًا قويًّا على ملاعب النادي بمدينة نصر.

موعد مباراة الاهلي والمصرى والقناة الناقلة

ويواجه الاهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس القادم على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير في الدوري سلبيًّا امام البنك الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نجم الأهلي السابق: مشهد الخلاف مع الجماهير نقص خبرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق