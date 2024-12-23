تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام كومو بالدوري الإيطالي وموعد المباراة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً - يلتقي فريق إنتر ميلان نظيره كومو، اليوم الإثنين، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، على إستاد سان سيرو.

موعد مباراة إنتر ميلان أمام كومو في الدوري الإيطالي



وتقام مباراة إنتر ميلان أمام كومو في الدوري الإيطالي في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان أمام كومو في الدوري الإيطالي



وتذاع مباراة إنتر ميلان أمام كومو في الدوري الإيطالي عبر قنوات

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ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي



إنتر ميلان يدخل المباراة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 34 نقطة بعد 15 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 وخسر في واحدة.

ويسعى الفريق بقيادة مدربه سيموني إنزاجي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة مطاردة قمة الدوري.



من ناحية أخرى، يحتل فريق كومو المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، حيث خاض 16 مباراة فاز في 3 منها، وتعادل في 6، بينما تعرض للهزيمة في 7 مباريات.

التشكيل المتوقع لإنتر ميلان أمام كومو

حارس المرمى: يان سومر

الدفاع: أليساندرو باستوني، ستيفان دي فريج، يان أوريل بيسيك

الوسط: فيديريكو ديماركو، هنريخ مخيتاريان، تشالهان أوغلو، نيكولو باريلا، دينزل دومفريس

الهجوم: لاوتارو مارتينيز، كولومايني تورام

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