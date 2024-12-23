صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس - أخبار كلمتك

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس - أخبار كلمتك

الصدارة لمهاجم الزمالك، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

الصدارة لمهاجم الزمالك، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

مرضى يمنيون يشكون هذا الأمر في مستشفيات الهند - أخبار كلمتك

مرضى يمنيون يشكون هذا الأمر في مستشفيات الهند - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:45 - توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:45 - توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خلال أسبوع.. فيلم «Mufasa: The Lion King» يحقق 122 مليون دولار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خلال أسبوع.. فيلم «Mufasa: The Lion King» يحقق 122 مليون دولار - أخبار كلمتك

كيم كارداشيان تدخل عالم الغناء بـ Santa Baby - أخبار كلمتك

كيم كارداشيان تدخل عالم الغناء بـ Santa Baby - أخبار كلمتك

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السادسة - أخبار كلمتك

الجيش الروسي يتسلم غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة - أخبار كلمتك

الجيش الروسي يتسلم غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة - أخبار كلمتك

هاني مسهور: هكذا يقوم الح وثي بعملية انتحارية من خلال هذا الأمر - أخبار كلمتك

هاني مسهور: هكذا يقوم الح وثي بعملية انتحارية من خلال هذا الأمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد الهجوم عليها.. سلوى محمد علي: «لم أقصد الإساءة إلى عادل إمام» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد الهجوم عليها.. سلوى محمد علي: «لم أقصد الإساءة إلى عادل إمام» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

بن سلمان: هل يحتفل الحوثي بهذا الأمر؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بن سلمان: هل يحتفل الحوثي بهذا الأمر؟ - أخبار كلمتك

بن سلمان: هل يحتفل الحوثي بهذا الأمر؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 08:43 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال الصحفي خالد سلمان : ‏حمل الحوثي الكاميرات ووزع الميكرفونات ونزل إلى شوارع صنعاء، يشحت نصراً زائفاً عن هزيمته لحاملة الطائرات ، وعن تصديه للغارات ، وعن عزمه الإستمرار بالتنكيل بوعي الناس بتوطين قسراً  لبطولاته الزائفة.  

واضاف : لا ترومان هربت ولا أسقط الحوثي طائرة، حتى وإن حاول أن يسرق النيران الصديقة ،ويعيد توجيهها كفعل لقواته المسلحة أو  المفككة، كل مايحدث إن هذه الجماعة تُخرج من صرر تخلفها، الروايات المنتحلة  تهندس الملاحم وتدعي فروسية لاِ تملكها.  
كان أجدر بالميكروفونات أن تستطلع أراء الناس عن مواجع عشر سنوات ، عن قهر الرجال ورمي الأمهات في غياهب السجون ، عن سرقة الأطفال إلى معسكرات الموت الصيفية ،عن ندرة الخبز والنيل من الكرامة. 

وتابع: هذا الشعب لايفرش على مائدة العشاء خطابات عاهات الحوثي ،لا يأكل كسرة من بطولة خائبة ، لا يدفع إيجار بيته بعنتريات عبد الملك ، أو يطبب طفله ويعلمه من ببانوووون صاطرووون ، وكل هذه اللوثات  اللوثات اليومية اللزجة.  

وأوضح: خرج الميناء والكهرباء عن الخدمة ،قُتِل الناس  ، تكبدت البلاد مئات الملايين من العملات الصعبة جراء غارة واحدة ، ومع ذلك لا حوثي يلتفت لما صنعته مغامراته ، ولا يجيب عن أسئلة اليوم التالي لقصفه تل أبيب ، كيف يمكن إعادة بناء مادمرته إسرائيل وكيف يحمي السموات  من صواريخ قادمة، يحارب الحوثي بلا غطاء جوي بلا دفاعات تاركاً بنيتنا الهشة مضغطة للصواريخ، مكتفياً بنصر مسطر على بيان يلقية غبي . 

واختتم: بنزوله الشارع مستقصياً مبتهجاً وسط كل هذا الرماد والحطام ،  لا أحد يعرف لماذا وبماذا يحتفل الحوثي ، ربما بالصلاة على نعش بلاد.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

أخبار ذات صلة

0 تعليق