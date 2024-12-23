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حملة اعتقالات واسعة عقب سقوط قتيل بانفجار - أخبار كلمتك

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حملة اعتقالات واسعة عقب سقوط قتيل بانفجار - أخبار كلمتك

حملة اعتقالات واسعة عقب سقوط قتيل بانفجار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:41 صباحاً - كلمتك/خاص:

شنت مليشيا الحوثي، حملة اعتقالات في مديرية خمر، بمحافظة عمران (شمالي اليمن) عقب تفجير غامض، أودى بحياة مواطن وإصابة آخر.

وقالت الرواية الحوثية، إن انفجارًا حدث في منطقة فرع الشطبة، بمديرية خمر بمحافظة عمران وأدى إلى وفاة المواطن " محمد أحمد قزان " - 35 عاماً- نتيجة إصابته بعدد من الشظايا في أنحاء جسده، كما أصيب المواطن، محمد بكر الفني " - 21 عاماً- بشظايا في ساقه.
وأضافت الرواية الحوثية، أن الشرطة تحركت إلى المنطقة بصحبة الأدلة الجنائية، واتضح من خلال المعاينة وجمع الاستدلال أن الإنفجار كان لعبوة وضعت بداخل علبة بلاستيكية على قارعة الطريق.

وأشارت الشرطة إلى أنها ومن خلال مسح المنطقة؛ عثرت على عبوة متفجرة أخرى وضعت على جانب الطريق بمنطقة غيل الفصيرة، وقد تمكنت من تفكيكها. كما باشرت التحريات ومتابعة الجناة، وتمكنت من ضبط عدد من الأشخاص المشتبه في قيامهم بزرع العبوتين.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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