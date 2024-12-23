حملة اعتقالات واسعة عقب سقوط قتيل بانفجار - أخبار كلمتك

شنت مليشيا الحوثي، حملة اعتقالات في مديرية خمر، بمحافظة عمران (شمالي اليمن) عقب تفجير غامض، أودى بحياة مواطن وإصابة آخر.

وقالت الرواية الحوثية، إن انفجارًا حدث في منطقة فرع الشطبة، بمديرية خمر بمحافظة عمران وأدى إلى وفاة المواطن " محمد أحمد قزان " - 35 عاماً- نتيجة إصابته بعدد من الشظايا في أنحاء جسده، كما أصيب المواطن، محمد بكر الفني " - 21 عاماً- بشظايا في ساقه.

وأضافت الرواية الحوثية، أن الشرطة تحركت إلى المنطقة بصحبة الأدلة الجنائية، واتضح من خلال المعاينة وجمع الاستدلال أن الإنفجار كان لعبوة وضعت بداخل علبة بلاستيكية على قارعة الطريق.

وأشارت الشرطة إلى أنها ومن خلال مسح المنطقة؛ عثرت على عبوة متفجرة أخرى وضعت على جانب الطريق بمنطقة غيل الفصيرة، وقد تمكنت من تفكيكها. كما باشرت التحريات ومتابعة الجناة، وتمكنت من ضبط عدد من الأشخاص المشتبه في قيامهم بزرع العبوتين.