جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم، عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول بالعام الحالي في جميع المحافظات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول، وتبدأ الامتحانات من يوم السبت الموافق 11 وحتى 16 يناير.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في القاهرة

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان العلوم.

- يوم الاثنين 13 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: امتحان تكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة المنوفية

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في الفيوم

- يوم الخميس 2 يناير 2025: امتحان التربية الدينية، والمهارات المهنية.

- يوم السبت 4 يناير 2025: امتحان تكنولوجيا المعلومات.

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الاثنين 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان العلوم.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في دمياط

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان العلوم، والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في الدقهلية

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الرياضيات والمهارات المهنية

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: امتحان العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في الإسكندرية

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأثنين 13 يناير 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية

- يوم الخميس 2 يناير 2025: امتحان مهارات مهنية.

- يوم السبت 4 يناير 2025: امتحان التربية الدينية.

- يوم الأحد 5 يناير 2025: امتحان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT.

- يوم الخميس 9 يناير 2025: امتحان العلوم.

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة سوهاج

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان الرياضيات.

- يوم الأثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان العلوم والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية والمهارات المهنية.