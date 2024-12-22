«بحوث الإلكترونيات» يشارك في فعاليات تمهيدية لإطلاق شبكة عربية لتكنولوجيا المعلومات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - شارك معهد بحوث الإلكترونيات في الفعاليات التمهيدية لإطلاق الشبكة العربية لمراكز البحوث في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، حيث قدمت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيسة معهد بحوث الإلكترونيات، ويبينار بعنوان "دور معهد بحوث الإلكترونيات في دعم الشبكة العربية للمراكز البحثية في الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة"، بحضور الدكتور أحمد حسن فحل، الأمين العام المساعد لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وأكدت الدكتورة شيرين أن هذه المحاضرة تأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين المعهد والاتحاد لدعم الشبكة العربية لمراكز البحوث في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وشهدت الفعالية مشاركة من أعضاء معهد بحوث الإلكترونيات، حيث أكدوا التزامهم بتعزيز التعاون البحثي العربي ودعم المشاريع العلمية التي تواجه التحديات الإقليمية وتلبي احتياجات المنطقة.

يعد هذا النشاط جزءًا من مشروع "شبكة مراكز البحث العلمي العربية" الذي أطلقه اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في يوليو 2024، بهدف إنشاء شبكة مستدامة تربط مراكز البحث العلمي بالدول العربية وتعزيز الروابط العلمية والمشاريع البحثية المشتركة.

كما تهدف الشبكة إلى تبادل أفضل الممارسات في البحث العلمي، وتنظيم فعاليات علمية مثل المؤتمرات وورش العمل، لتعزيز تبادل المعرفة بين المراكز البحثية العربية.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية والهيئات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والمعرفة، وتسليط الضوء على جهود المؤسسات البحثية المصرية في مواجهة التحديات على المستويين الإقليمي والدولي.