«مشروعات النواب» تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - تبدأ لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم الأحد، زيارتها إلى محافظة البحر الأحمر، حيث تلتقي غدا محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، وتقوم خلال جولتها بتفقد عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيارة المجمع الصناعي بمدينة الغردقة.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن اللقاءات والزيارات للمحافظات هدفها الوقوف على مدى تفعيل القانون 152 لسنة 2020 وتذليل العقبات امام أصحاب المشروعات الصغيرة ودعمهم، لافتا إلى أن هذا القطاع داعم للاقتصاد الوطني لذا لا بد من دعمه لإنجاحه.

وأشار "مرعي" إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، يضم عدد من المميزات والحوافز لأصحاب تلك المشروعات وتيسيرات كبيرة تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، والدكتورة هالة أبو السعد وكيلة اللجنة، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة، والنواب الدكتورة غادة الضبع والدكتورة مني عبد الله، ومصطفى المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وحسن شعراوي من أمانة اللجنة وخالد الشوري من مراسم المجلس.