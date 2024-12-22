وزير الإنتاج الحربي: حياة كريمة تمس المواطن مباشرة وتحسن حالته المعيشية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 04:25 مساءً - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسئولي الوزارتين.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالسيد وزير الإسكان والسادة الحضور، مشيرًا إلى أن الجانبين تابعا خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التعاون المشترك وعلى رأسها مشروعات محطات ومرافق المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتى تنفذها عدد من شركات الإنتاج الحربي لصالح وزارة الإسكان من خلال الهيئة القومية والجهاز التنفيذى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا على أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًا نظرًا لأنها تمس حياة المواطن المصري مباشرةً وتساهم في تحسين حالته المعيشية إلى حد كبير.

مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأكد الوزير "محمد صلاح" على التنسيق المستمر بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والإسكان لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات التعاون المشترك وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تبلغ 691 مشروعا بمختلف محافظات الجمهورية والتي تم تنفيذها بنسبة كبيرة، مع مراعاة الالتزام في ذات الوقت بمعايير الجودة القياسية في جميع مراحل التنفيذ مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب أي معوقات قد تطرأ خلال أعمال وعمليات التنفيذ، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين في العديد من المجالات بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، موضحًا حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم على التعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والمحافظات والجهات بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة ويعود بالنفع على المواطنين، وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من خبرات بشرية وإمكانيات فنية وتكنولوجية وتصنيعية.

مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

من جانبه أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الحرص على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات التي تتم بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" وخاصة التي تتم في إطار مبادرة "حياة كريمة" ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مصر والعمل على الحل الفوري لأي معوقات قد تواجه التنفيذ لضمان سرعة استفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة في إطار هذه المشروعات فور الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة.

وأعرب وزير الإسكان عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة، مشيرًا إلى توافق الوزارتين على ضرورة التأكيد على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بضرورة ضغط البرامج الزمنية والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة من أجل تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لتحقيق حياة كريمة لأهالينا بالمناطق الريفية.

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