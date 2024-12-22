النائب حازم الجندي: حديث الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة يعكس رؤية واستراتيجية شاملة لمواجهة التحديات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:29 صباحاً - قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، يعد محطة بارزة لتوضيح ملامح الرؤية الوطنية للتنمية ومواجهة التحديات التي تمر بها الدولة.

وأشار إلى أن حديثة بعث بمجموعة من الرسائل الاستراتيجية التي أكدت على عمق التخطيط ووضوح الأهداف، مع تسليط الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب المصري في مختلف المجالات.

وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن الرئيس السيسي أكد على أهمية قطاع التعليم، وذلك بوصفه أساس بناء الإنسان المصري، وإشارته إلى اقتراب عدد الجامعات من 100 جامعة، مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والمتخصصة، لتخفيف العبء عن الجامعات الحكومية، فهذه الجهود تؤكد إيمان الدولة بأهمية توفير تعليم متنوع وعالي الجودة، يسهم في تأهيل الكوادر الشابة لمواكبة التطورات العالمية.

ولفت أن إشارة الرئيس إلى خطط الدولة لإنشاء مراكز متخصصة في علوم التكنولوجيا، وإنشاء منشآت تعليمية متقدمة تسع آلاف الطلاب لدراسة تخصصات حديثة مثل الحوسبة، ما يعكس اهتمام الدولة بالثورة التكنولوجية كعنصر أساسي في بناء المستقبل.

وأوضح عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ أن تطرقه أيضًا إلى التحديات المالية، وأن الدولة تحتاج إلى 50 تريليون جنيه للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والدفاع والاستثمار، هذه الأرقام الكبيرة تُبرز حجم المسؤولية والتحديات التي تواجهها الدولة، لكنها في الوقت نفسه تؤكد عزم القيادة على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس على أهمية الصناعة الزراعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد، يؤكد أن الدولة تعمل على تحسين سلاسل القيمة الزراعية، مما يوفر فرص عمل جديدة ويعزز الإنتاج المحلي، كما حذر من خطورة التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرًا ذلك تهديدًا مباشرًا للبيئة وللثروة الوطنية التي تمثلها تلك الأراضي.