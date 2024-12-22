رئيس الوزراء:الشعب اليمني ينتظر الفرحة اليوم - أخبار كلمتك

أجرى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، اتصالاً مرئياً، ببعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قبل ساعات من مواجهته منتخب العراق في بطولة خليجي 26 المقامة حاليا في دولة الكويت الشقيقة.

واكد رئيس الوزراء، أن الشعب اليمني بمختلف أطيافه ينتظرون الفرحة من المنتخب.. ناقلاً إليهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وإخوانه أعضاء المجلس، وتمنياتهم لهم بالتوفيق وتقديم أداء مشرف.. مشيراً إلى أن الحكومة تولي قطاع الرياضة اهتماماً كبيرا.

كما أثنى على جهود وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام لكرة القدم، في تنظيم وتسيير الحركة الرياضية.

من جهته شكر نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، ورئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم أحمد العيسي، اهتمام رئيس الوزراء بأبنائه اللاعبين.

ويخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم، أولى مبارياته في بطولة كأس الخليج العربي بلقاء العراق عند الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد.