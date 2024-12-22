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رئيس الوزراء:الشعب اليمني ينتظر الفرحة اليوم - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء:الشعب اليمني ينتظر الفرحة اليوم - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء:الشعب اليمني ينتظر الفرحة اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 04:32 مساءً - كلمتك/خاص:

أجرى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، اتصالاً مرئياً، ببعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قبل ساعات من مواجهته منتخب العراق في بطولة خليجي 26 المقامة حاليا في دولة الكويت الشقيقة.

واكد رئيس الوزراء، أن الشعب اليمني بمختلف أطيافه ينتظرون الفرحة من المنتخب.. ناقلاً إليهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وإخوانه أعضاء المجلس، وتمنياتهم لهم بالتوفيق وتقديم أداء مشرف.. مشيراً إلى أن الحكومة تولي قطاع الرياضة اهتماماً كبيرا.

كما أثنى على جهود وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام لكرة القدم، في تنظيم وتسيير الحركة الرياضية.

من جهته شكر نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، ورئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم أحمد العيسي، اهتمام رئيس الوزراء بأبنائه اللاعبين.

ويخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم، أولى مبارياته في بطولة كأس الخليج العربي بلقاء العراق عند الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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