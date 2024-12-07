تعرف على آخر مستجدات وضع الكهرباء بعدن - أخبار كلمتك

أفادت مصادر ان محطة بترومسيلة (الرئيس) خارج الخدمة بسبب نفاد النفط الخام بشكل نهائي.

موضحاً انه تم تفريغ شحنة الديزل المقدرة بـ 11800 طن، وهي كمية في الوضع الطبيعي تكفي لعشرة ايام فقط.

هذا وصدرت التوجيهات من المسؤولين المختصين بتقنين تموين المحطات بالديزل حتى يكفي لأطول فترة ممكنة ، يعني المحطة التي تحتاج بوزتين من أجل التوليد بطاقتها القصوى يتم تموينها ببوزة واحدة فقط كي تعمل بطاقة متوسطة.



وأكدت مصادر انه نتيجة تقنين تموين الديزل ، تم برمجة الانقطاعات على ست ساعات ونصف في الفترة المسائية مقابل ساعتين تشغيل ، فيما ينخفض العجز نهارا الى 4 ساعات بفعل دخول توليد الطاقة الشمسية