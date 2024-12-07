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تعرف على آخر مستجدات وضع الكهرباء بعدن - أخبار كلمتك

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تعرف على آخر مستجدات وضع الكهرباء بعدن - أخبار كلمتك

تعرف على آخر مستجدات وضع الكهرباء بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 09:34 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

أفادت مصادر ان محطة بترومسيلة (الرئيس) خارج الخدمة بسبب نفاد النفط الخام بشكل نهائي.

موضحاً انه تم تفريغ شحنة الديزل المقدرة بـ 11800 طن، وهي كمية في الوضع الطبيعي تكفي لعشرة ايام فقط.

هذا وصدرت التوجيهات من المسؤولين المختصين بتقنين تموين المحطات بالديزل حتى يكفي لأطول فترة ممكنة ، يعني المحطة التي تحتاج بوزتين من أجل التوليد بطاقتها القصوى يتم تموينها ببوزة واحدة فقط كي تعمل بطاقة متوسطة.


وأكدت مصادر انه نتيجة تقنين تموين الديزل ، تم برمجة الانقطاعات على ست ساعات ونصف في الفترة المسائية مقابل ساعتين تشغيل ، فيما ينخفض العجز نهارا الى 4 ساعات بفعل دخول توليد الطاقة الشمسية

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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