الرياضة - 07:31 - 50 نقطة.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة - إيليت» بالدولار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - قرر بنك مصر تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار الدولارية «القمة - إيليت» بمقدار 50 نقطة، أي 0.5%، للمرة الثانية.

وقال بنك مصر، إن سعر الفائدة على شهادة ادخار «القمة» بالدولار تراجع إلى 8% من 8.5%، كما تقلص على شهادة ادخار «إيليت» الدولارية لـ 6% من 6.5%

ويتيح بنك مصر شراء شهادات الادخار بالدولار من «القمة - إيليت» ذات الأجل 3 سنوات، بسعر شراء يبدأ من 1000 دولار.

البنك قال في بيان أصدره اليوم، إن سعر الفائدة الجديد على شهادات الادخار الدولارية «القمة - إيليت» سيبدأ تطبيقه اعتباراً من يوم غداً الثلاثاء 24/12/2024.

شهادات الادخار

خفض بنكي «الأهلي - مصر» أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالدولار، هي «الأهلي فورا - الأهلي بلس» بالبنك الأهلي المصري، بنسبة 0.5% في أكتوبر الماضي، لتتقلص العوائد من 7 - 9% إلى 6.5 - 8.5%، قبل أن تنخفض للمرة الثالثة في بنك مصر.

يصرف بنك مصر العائد على شهادة ادخار القمة الدولارية تحت سعر فائدة 24%، تراكمياً نيابة عن الثلاث سنوات ويعطي مقدماً بعد الشراء بما يعادله بالجنيه من الدولار.

أما عن شهادة الادخار الثانية - إيليت - في بنك مصر، يصرف عائدها ربع سنوي، أي كل 3 أشهر من تاريخ الشراء، تحت سعر فائدة 6% سنوي، ويصرف العائد بنفس عملة الشهادة «الدولار».

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يتزامن التوجه الجديد من بنك مصر بتخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالدولار من «القمة» و«إيليت» مع قيام البنك الفيدرالي الأمريكي في الأسبوع الماضي بتخفيض الفائدة على «الدولار» بنسبة 0.25% إلى 4.25 - 4.5%، ليكون ذلك ثالث تخفيض يجريه البنك على الأموال الفيدرالية.

وتتوقع بنوك الاستثمار أن يجري البنك الفيدرالي الأمريكي خفضين على الأقل في العام 2025، بنسبة إجمالية 0.5%، وهو ما سيؤثر حتماً على عوائد الدولار عالمياً ومحلياً.

طرح أكبر بنكين حكوميين - الأهلي ومصر - في يونيو من العام الماضي شهادات ادخار بالدولار هي الأعلى عائد من نوعها بالقطاع المصرفي، عند فائدة 27% و9%، وذلك لتوفير وعاء ادخاري دولاري في البلاد، ما حجم بالتالي من انتشار المضاربة على «الدولار» وإتاحة قناة رسمية للتداول في العملات الأجنبية.