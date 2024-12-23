الإفراج عن مالك صفحة راديو زمان بكفالة لتسجيله برامج الإذاعة وإعادة بثها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:10 مساءً -

قررت النيابة العامة في الشرقية إخلاء سبيل مالك صفحة بعنوان راديو زمان علي الفيس بوك بكفالة مالية كبيرة، وذلك بعدما حررت الإذاعة المصرية بلاغا ضده تتهمه فيه بتسجيل البرامج التي يتم بثها حاليا علي شبكات ومحطات الإذاعة المتعددة، وإعادة بثها علي موقعه الخاص مرة أخري، كما تقوم مواقع وصفحات وتطبيقات أخري بالاستيلاء علي هذه البرامج وغيرها من خلاله.

الإذاعة المصرية

ويأتي ذلك كخطوة مهمة نحو الحفاظ علي حقوق الإذاعة في المواد التي تبثها، وعدم الاستهانة بترك البعض يعيد بث هذه البرامج والمواد الإذاعية علي السوشيال ميديا، أو اي منصات أخري او وسائل تواصل أخري.

وكان البعض قد ادعي خلال الفترة الأخيرة وجود سرقة لتراث الإذاعة وإعادة بثها علي مواقع وصفحات مجهولة، من بينها صفحة بعنوان راديو زمان تحديدا، وبتفعيل دور الإدارة المركزية للمتابعة في الإذاعة، تبين عدم وجود أي سرقات في التراث، وأن الأمر لا يعدو كونه تسجيلا لمواد إذاعية يتم بثها حاليا علي الشبكات الإذاعية المختلفة.

وبالعرض علي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني قرر عدم التفريط في الحقوق الفكرية وملكية الإذاعة لاي مواد حتي لو لم تكن تراثية ووجه الشئون القانونية المركزية بسرعة التعامل وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة بالواقعة ما اسفر عن ضبط مالك الموقع ومصادرة الأجهزة التي يقوم باستخدامها في التسجيل وعرضه علي النيابة التي قررت الإفراج عنه بكفالة مالية كبيرة مع استمرار القضية في التداول مع قيام الهيئة الوطنية للاعلام بمتابعة القضية والادعاء بالحق المدني عن أضرار استغلال البرامج الإذاعية الحالية.

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