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مشاهير العرب - فيلم «الهنا اللي أنا فيه».. إيرادات ضخمة في 5 أيام - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فيلم «الهنا اللي أنا فيه».. إيرادات ضخمة في 5 أيام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الهنا اللي أنا فيه».. إيرادات ضخمة في 5 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - شاهدت السينمات خلال الأيام الماضية تزاحما كبيرا من الجمهور لمشاهدة الفيلم الجديد «الهنا اللي أنا فيه» بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز.

وحصد فيلم «الهنا اللي أنا فيه» على مدار الـ 24 ساعة الماضية قرابة مليون و316 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته في 5 أيام عرض إلى 8 ملايين و136 ألف جنيه، وتقاسمت كل من الفنانة ياسمين رئيس و دينا الشربيني بطولة الفيلم مع الفنان كريم محمود عبد العزيز.

فيلم الهنا اللي انا فيه
فيلم الهنا اللي انا فيه

قصة فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، حول شخصية دكتور أحمد والتي يقدمها كريم محمود عبد العزيز، وهو مهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية، ولكنه يواجه مشاكل في حياته الزوجية مع ياسمين رئيس، حتى تعرض زوجته على صديقتها التي تقدم دورها دينا الشربيني الزواج منه، مما يولد العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

فيلم الهنا اللي انا فيه

أبطال فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

يضم الفيلم كل من: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم محمود الجندي، والطفلة دالا حربي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم معتز التوني، وأوتاكا، وياسر الطوبجي، وجاء العمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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