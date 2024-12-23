الرياضة - 08:30 - استعدادات وطوارئ في البيوت.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:30 - استعدادات وطوارئ في البيوت.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:30 - جولد مان ساكس: مصر ضمن أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:30 - جولد مان ساكس: مصر ضمن أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:30 - هل ينتقل بغداد بونجاح إلى الأهلي؟.. الشمال القطري يكشف لـ كلمتك - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:30 - هل ينتقل بغداد بونجاح إلى الأهلي؟.. الشمال القطري يكشف لـ كلمتك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «المناظرة الأخيرة».. كواليس تصوير فيلم هيبتا 2 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «المناظرة الأخيرة».. كواليس تصوير فيلم هيبتا 2 - أخبار كلمتك

هل نشهد قفزات في سعر الدولار الفترة المقبلة؟ خبير مصرفي يوضح (فيديو) - أخبار كلمتك

هل نشهد قفزات في سعر الدولار الفترة المقبلة؟ خبير مصرفي يوضح (فيديو) - أخبار كلمتك

انطلاق العرض الخاص لفيلم “آخر الخط” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

انطلاق العرض الخاص لفيلم “آخر الخط” بالشيخ زايد (صور) - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تتحدث عن الحرب - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تتحدث عن الحرب - أخبار كلمتك

القبائل اليمنية تتحدث عن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

القبائل اليمنية تتحدث عن تحرير صنعاء - أخبار كلمتك

أردوغان يتحدث عن مستقبل سوريا تحت قيادة أحمد الشرع - أخبار كلمتك

أردوغان يتحدث عن مستقبل سوريا تحت قيادة أحمد الشرع - أخبار كلمتك

نجم الأهلي السابق: محمد رمضان ليس رجل المرحلة والفريق بحاجة لطبيب نفسي - أخبار كلمتك

نجم الأهلي السابق: محمد رمضان ليس رجل المرحلة والفريق بحاجة لطبيب نفسي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الجيش الامريكي ينشر صور الاستعداد لضربة عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الجيش الامريكي ينشر صور الاستعداد لضربة عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

الجيش الامريكي ينشر صور الاستعداد لضربة عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:12 مساءً - كلمتك/خاص:

نشرت القيادة المركزية الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"إكس"، صوراً توثق عمليات تجهيز الذخيرة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس. ترومان" (CVN 75) التابعة للبحرية الأمريكية.

وأوضحت القيادة أن البحارة يقومون بتجهيز الذخيرة استعداداً لشن ضربات تستهدف مواقع محددة تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن. تأتي هذه الخطوة في إطار التصعيد العسكري ضد التهديدات التي تمثلها الجماعة في المنطقة.

ولم تقدم القيادة المركزية تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو توقيت العمليات المحتملة. إلا أن التحركات الأمريكية تأتي بالتزامن مع التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، وحرص الولايات المتحدة على تعزيز أمن الملاحة البحرية وحماية مصالحها وحلفائها.

ويشار إلى أن حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" تُعدّ من أكبر السفن الحربية في الأسطول الأمريكي، وتلعب دوراً محورياً في تنفيذ العمليات العسكرية خارج الحدود.
f17fe20560.jpg4b4b54892a.jpg

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

تطور خطير بشان اغتيال شيخ بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق