الجيش الامريكي ينشر صور الاستعداد لضربة عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

نشرت القيادة المركزية الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"إكس"، صوراً توثق عمليات تجهيز الذخيرة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس. ترومان" (CVN 75) التابعة للبحرية الأمريكية.

وأوضحت القيادة أن البحارة يقومون بتجهيز الذخيرة استعداداً لشن ضربات تستهدف مواقع محددة تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن. تأتي هذه الخطوة في إطار التصعيد العسكري ضد التهديدات التي تمثلها الجماعة في المنطقة.

ولم تقدم القيادة المركزية تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو توقيت العمليات المحتملة. إلا أن التحركات الأمريكية تأتي بالتزامن مع التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، وحرص الولايات المتحدة على تعزيز أمن الملاحة البحرية وحماية مصالحها وحلفائها.

ويشار إلى أن حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" تُعدّ من أكبر السفن الحربية في الأسطول الأمريكي، وتلعب دوراً محورياً في تنفيذ العمليات العسكرية خارج الحدود.

