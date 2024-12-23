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مشاهير العرب - قطعوا المياه والنور عن مسكنه.. الفنان صبحي خليل يستغيث - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قطعوا المياه والنور عن مسكنه.. الفنان صبحي خليل يستغيث - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قطعوا المياه والنور عن مسكنه.. الفنان صبحي خليل يستغيث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - خرج الفنان صبحي خليل يستغيث بالمواطنين و المسؤولين في الجهات المعنية من خلال فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب قطع كل المرافق من كهرباء و مياه و غاز عن العمارة التي يسكن بها في العجوزة.

وأكد "صبحي" أنه ليس المتضرر الوحيد من ذلك بل هناك نحو 30 أسرة تضررت، ومنهم كبار سن و أصحاب أمراض مزمنة، لا يستطيعون تحمل قطع المرافق، حيث تفاجئوا بذلك أثناء الليل.

وصرح صبحي خليل خلال هذا الفيديو أن السبب وراء ذلك، هو صاحب المسكن حيث قال: "صاحب السكن هو السبب في قطع المياه والكهرباء والغاز عن سكان العمارة، لأن لديه أزمة وقضية بسبب المنزل ولكن كل السكان في العقار ملاك وليسوا مستأجرين، حيث إننا تفاجأنا بقطع المرافق اليوم، وهذا الأمر لم يتم الإعلان عنه من قبل، كل هذا ليستحوذ صاحب العقار عليه بشكل رسمي من المسؤولين".

و استكمل "صبحي خليل" حديثه:"حاليا كل السكان في الشارع أمام المنزل لأن الوضع الحالي غريب بكل المقاييس، وذلك بسبب أزمة صاحب العقار مع الجهات الحكومية، الأمر الذي يجب أن ينظر له بطريقة إنسانية وعقلانية بسبب الظروف الجارية لسكان عقار كامل به 30 أسرة بأطفالهم ولديهم مدارس وكبار سن يحتاجون إلى الراحة، اترمينا في الشارع".

و طلب من الجهات المعنية سرعة التدخل، وذلك من خلال إيقاف تنفيذ قرار المحكمة لحين حل الأزمة خلال الجلسة المقبلة بالمحكمة، لأن هناك 30 أسرة سينامون في الشوارع بسبب تلك القضية لصاحب العقار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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