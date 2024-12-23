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مشاهير العرب - توافد نجوم الفن في عزاء الدكتور محسن التوني بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - توافد نجوم الفن في عزاء الدكتور محسن التوني بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - توافد نجوم الفن في عزاء الدكتور محسن التوني بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:50 مساءً - شهد عزاء الدكتور محسن التونى ، الأستاذ بقسم الصوت والعميد السابق بالمعهد العالي للسينما، توافد العديد من نجوم الوسط الفني، كان أبرزهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمطر ب مدحت صالح وسعيد حامد.

وأقيم عزاء الراحل محسنت التوني في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضره الدكتورة غادة جبارة ومسعد فودة نقيب السينمائيين والأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية ومصمم الاستعراضات عاطف عوض والشاعر بهاء الدين محمد والمخرج سعيد حامد وذلك لتقديم واجب العزاء.

ونعت نقابة المهن السينمائية الراحل محسن التونى في بيان جاء فيه: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الدكتور محسن التونى أستاذ بقسم الصوت وعميد المعهد العالي للسينما سابقًا وعضو مجلس إدارة النقابة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان».

دكتور محسن التونى

من هو الدكتور محسن التوني

الدكتور محسن التوني كان يشغل منصب عميد المعهد العالى للسينما، وكان له إسهامات عدة في تطوير معهد السينما، وتخرج على يديه عدة أسماء من نجوم الوسط السينمائى كما كان المشرف العام على مهرجان أبو الهول السينمائى الدولى لأفلام دارسى السينما فى العالم، فى دورته الأولى وهو المهرجان الذي شهد تكريم عدد كبير من قدامى دارسى السينمائيين من دارسي أكاديمية الفنون، منهم المصور الكبير على شوقى، رئيس قسم التصوير الأسبق بمعهد السينما، والسيناريست الراحل سعيد عماشة والدكتور مختار يونس أستاذ الإخراج بمعهد السينما، و المونتيرة وفاء صقر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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