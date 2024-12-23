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أبو عبيدة: جيش الاحتلال يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده مزرية - أخبار كلمتك

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أبو عبيدة: جيش الاحتلال يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده مزرية - أخبار كلمتك

أبو عبيدة: جيش الاحتلال يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده مزرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، إن الكيان الصهيوني يخفي خسائره الحقيقية، وأن حالة جنوده مزرية في شمال قطاع غزة وذلك من أجل الحفاظ على صورة جيشه.

وتابع أبو عبيدة: "بطولات مجاهدينا وأداؤهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم.. الإبادة والتطهير العرقي شمال القطاع يستهدفان المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح الجيش الصهيوني".

واستكمل أبو عبيدة: "مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان".

 

مقتل وإصابة 6 جنود إسرائيليين في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن مصادر إسرائيلية أكدت مقتل ثلاثة جنود في جيش الاحتلال بجباليا في قطاع غزة وإصابة ثلاثة آخرين توصف حالة أحدهم بالحرجة.


ارتكاب 5 مجازر جديدة في غزة وحصيلة الشهداء تصل لـ 45317

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45.317 شهيدا و107.713 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

الأونروا: كل الحروب لها قواعد إلا في غزة

وقالت وكالة الأونروا، مساء أمس الأحد، إن كل الحروب لها قواعد إلا في قطاع غزة فقد تم كسر كل القواعد. 

وأضافت الأونروا: "الهجمات على المدارس والمستشفيات في غزة باتت أمرا شائعا ولا ينبغي للعالم التعود على المشهد".

 

بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية في القطاع

كذلك حذرت بلدية غزة، في بيان صادر عنها الأحد، من انهيار بيئي بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي وتراكم النفايات بمدينة غزة نتيجة العدوان. 

وقالت بلدية غزة في بيانها:" نحذر من تدفق المياه العادمة إلى بركة الشيخ رضوان نتيجة تعطل محطات الصرف الصحي بسبب عدوان الاحتلال". 

وأضافت:" الاحتلال دمر أكثر من 85% من المعدات الهندسية الثقيلة و50% من آليات الصرف الصحي ومعالجة النفايات".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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