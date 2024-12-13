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لحظة استهداف مركز البحوث العلمية الزراعية في مصياف بسوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

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لحظة استهداف مركز البحوث العلمية الزراعية في مصياف بسوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة استهداف مركز البحوث العلمية الزراعية في مصياف بسوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:55 مساءً - قالت وسائل إعلام سورية محلية، إن قصفًا إسرائيليًا استهدف عدة مواقع في جبل قاسيون، منها مركز البحوث العلمية الزراعية في مصياف.

 

وذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، أن طيران  جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 6 غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في ريفي دمشق والسويداء.

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن انفجارا قويا وقع في العاصمة السورية دمشق بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

انفجارات قوية في العاصمة السورية دمشق 

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة على سوريا، استهدف فيها مخازن أسلحة الجيش السوري.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقدمت إلى موقع "تل الشحم" على طريق عام ريف دمشق - القنيطرة جنوب سوريا.

جيش الاحتلال يتقدم نحو موقع تل الشحم بسوريا 

ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر سورية قولها: "إن القوات العسكرية الإسرائيلية بدأت بتفتيش أحد المواقع العسكرية السورية في المنطقة المذكورة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام سورية، أن غارات إسرائيلية استهدفت جبل قاسيون في العاصمة دمشق .

 

دوي انفجارات في دمشق 

وكانت مصادر سورية أشارت إلى "وقوع غارات للعدو الإسرائيلي على العاصمة دمشق وسماع دوي انفجارات".

وذكر مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن تل أبيب تعتزم الحفاظ على وجود عسكري في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان حتى تحصل على ضمانات أمنية على الحدود مع سوريا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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