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أقمار اصطناعية تكشف تجهيزات روسية لمغادرة "حميميم" السورية (صور) - أخبار كلمتك

أقمار اصطناعية تكشف تجهيزات روسية لمغادرة "حميميم" السورية (صور) - أخبار كلمتك

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أقمار اصطناعية تكشف تجهيزات روسية لمغادرة "حميميم" السورية (صور) - أخبار كلمتك

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أقمار اصطناعية تكشف تجهيزات روسية لمغادرة "حميميم" السورية (صور) - أخبار كلمتك

أقمار اصطناعية تكشف تجهيزات روسية لمغادرة "حميميم" السورية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 12:30 صباحاً - كشفت صور أقمار اصطناعية يوم الجمعة، عن تجهيزات روسية بقاعدة حميميم في سوريا للمغادرة.

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ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن شركة "ماكسار" للأقمار الاصطناعية رصدها طائرتين من طراز "أنتونوف إيه إن-124"، إحدى أكبر طائرات الشحن في العالم، ومقدمتهما مفتوحة بقاعدة حميميم في اللاذقية على الساحل السوري.

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وأشارت إلى أعمال "تفكيك مروحية مقاتلة من طراز كيه.إيه-52 ويجري إعدادها على الأرجح للنقل بينما تستعد أجزاء من وحدة الدفاع الجوي إس-400 بالمثل للمغادرة من موقع انتشارها السابق في القاعدة الجوية".

ولفتت إلى أن القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، مركز الإصلاح والصيانة الوحيد لروسيا في البحر المتوسط، "ما زالت دون تغيير إلى حد كبير منذ تغطيتنا للصور في 10 ديسمبر مع استمرار رصد فرقاطتين قبالة سواحل طرطوس".

وأطاحت المعارضة يوم الأحد الماضي، بالرئيس بشار الأسد بعد سيطرتها على دمشق.

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وجعل سقوط النظام السوري عقود إيجار القواعد، التي اكتسبتها روسيا في العام 2017 لمدة 49 عامًا عديمة القيمة فعليًا، بعد عامين من إرسال بوتين جيشه لدعم قوات الأسد وصد مقاتلي المعارضة.

وكان الكرملين نقل الأسد وعائلته إلى المنفى في روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إقناع الزعيم السوري بأنه خسر الحرب مع المعارضة.

وأشارت إلى أن موسكو تتواصل مع الحكام الجدد في سوريا بشأن وجودها هناك.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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