حزب الله يحدد مكان دفن نصر الله - أخبار كلمتك

حزب الله يحدد مكان دفن نصر الله - أخبار كلمتك

سفارة مصر بكوريا الجنوبية تحتفل بتتويج مهرجان شرم الشيخ الدولي بجائزة «أفضل مهرجان عالمي» - أخبار كلمتك

سفارة مصر بكوريا الجنوبية تحتفل بتتويج مهرجان شرم الشيخ الدولي بجائزة «أفضل مهرجان عالمي» - أخبار كلمتك

حماة الوطن يوجه التحية للرئيس بعد العفو عن بعض المحكوم عليهم من أبناء سيناء - أخبار كلمتك

حماة الوطن يوجه التحية للرئيس بعد العفو عن بعض المحكوم عليهم من أبناء سيناء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. يارا السكري تنشر صورة جديدة مع أحمد العوضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. يارا السكري تنشر صورة جديدة مع أحمد العوضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - ما حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية؟.. الإفتاء: جائز شرعًا ويظهر التعايش أبناء الوطن الواحد - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - ما حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية؟.. الإفتاء: جائز شرعًا ويظهر التعايش أبناء الوطن الواحد - أخبار كلمتك

جلسة بين جروس وإدارة الزمالك الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

جلسة بين جروس وإدارة الزمالك الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

طرق الحصول على تذاكر القطارات بدون الذهاب للمحطة - أخبار كلمتك

طرق الحصول على تذاكر القطارات بدون الذهاب للمحطة - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 13 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 13 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

انخفاض ملحوظ في أسعار البط، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

انخفاض ملحوظ في أسعار البط، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس الوزراء يناقش الجدول الزمني لتنفيذ محطة الربط الكهربائي المصري السعودي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الوزراء يناقش الجدول الزمني لتنفيذ محطة الربط الكهربائي المصري السعودي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يناقش الجدول الزمني لتنفيذ محطة الربط الكهربائي المصري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:15 مساءً -  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، صباح اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي المكتب الاستشاري.

 

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء لتعزيز الطاقة المتجددة واستقرار الشبكات

 وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أهمية مشروعات قطاع الكهرباء خاصةً تلك التي تستهدف تحقيق رؤية الدولة بصدد تعزيز إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستدامتها، وتحقيق استقرار الشبكات الكهربائية بما يخدم أغراض التنمية.

f0eccb11d6.jpg

رئيس الوزراء يناقش الجدول الزمني لتنفيذ محطة الربط الكهربائي بمدينة بدر

 وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرّق إلى عدد من المشروعات المهمة وجاء في مقدمتها المشروع الخاص بـ الربط الكهربائي المصري – السعودي، لافتًا إلى تناوُل نِسب التقدم في مكونات المشروع حتى الآن والتي تشمل الخطوط الهوائية والكابلات البحرية، وكذا الموقف التنفيذي التفصيلي لمحطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر، والجدول الزمني المُخطط لذلك المشروع الحيوي.

 

مدبولي يستعرض موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة بإجمالي 42.6 ألف كم²

 وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول استعراضًا لآخر مستجدات موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وصل إلى 42.6 ألف كم2، كما تم استعراض مواقع مشروعات الطاقة المتجددة المخططة حتى عام 2040.

d140d293d0.jpg

مدبولي يتابع تقدم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالمناطق المختلفة

 ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف الخاص بمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بكل من مناطق غرب خليج السويس، وجنوب الغردقة، والزعفرانة، هذا إلى جانب مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

 

مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وموقف تنفيذها ضمن اجتماع رئيس الوزراء

وقال "الحمصاني" إن الاجتماع تطرق إلى موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، التي تم توقيع اتفاقيات إطارية، ومذكرات تفاهم بشأنها، وكذا موقف تسليم الأرض للشركات المنفذة لهذه المشروعات خلال المرحلتين التجريبية والأولى.

860aa3dad1.jpg

بحث استغلال الأراضي بالتعاون مع المركز الوطني لدعم مشروعات الطاقة المتجددة

ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعراضًا لموقف عدد من قطع الأراضي تحت الدراسة بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وذلك بهدف استغلالها في تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

رياح وأتربة وصقيع، الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم 24-12-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق