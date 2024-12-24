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الكشف عن حكم مباراة السعودية ضد اليمن في "خليجي 26" - أخبار كلمتك

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الكشف عن حكم مباراة السعودية ضد اليمن في "خليجي 26" - أخبار كلمتك

الكشف عن حكم مباراة السعودية ضد اليمن في "خليجي 26" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:10 مساءً - خليجي 26، استقرت لجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، على الحكم الذي سيدير مواجهة منتخب السعودية أمام نظيره اليمن.

ويواجه الأخضر السعودي نظيره المنتخب اليمني، غدا الأربعاء، في ثاني مبارياته بالمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي - خليجي 26.

حكم مباراة السعودية واليمن في خليجي 26

ووفقا لقناة "الكاس" القطرية، فإن العماني قاسم الحاتمي، سيكون حكما لمباراة السعودية واليمن في خليجي 26. 

ويعاون الحاتمي مواطناه ناصر سالم، وحماد الظفيري، بجانب الحكم الرابع الإماراتي عمر العلي.

 

وفي تقنية الفيديو، يتواجد الحكم الإماراتي محمد عبيد، ويعاونه الكويتي عبدالله جمالي. 

ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 26 

ويتصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب العراق، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتواجد المنتخبان السعودي واليمني في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بلا نقاط.

وانتصر المنتخب البحريني على نظيره السعودي (3-2) في الجولة الأولى، فيما فاز منتخب العراق (1-0) أمام اليمن.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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