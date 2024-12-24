حزب الله يحدد مكان دفن نصر الله - أخبار كلمتك

حزب الله يحدد مكان دفن نصر الله - أخبار كلمتك

سفارة مصر بكوريا الجنوبية تحتفل بتتويج مهرجان شرم الشيخ الدولي بجائزة «أفضل مهرجان عالمي» - أخبار كلمتك

سفارة مصر بكوريا الجنوبية تحتفل بتتويج مهرجان شرم الشيخ الدولي بجائزة «أفضل مهرجان عالمي» - أخبار كلمتك

حماة الوطن يوجه التحية للرئيس بعد العفو عن بعض المحكوم عليهم من أبناء سيناء - أخبار كلمتك

حماة الوطن يوجه التحية للرئيس بعد العفو عن بعض المحكوم عليهم من أبناء سيناء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. يارا السكري تنشر صورة جديدة مع أحمد العوضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. يارا السكري تنشر صورة جديدة مع أحمد العوضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - ما حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية؟.. الإفتاء: جائز شرعًا ويظهر التعايش أبناء الوطن الواحد - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - ما حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية؟.. الإفتاء: جائز شرعًا ويظهر التعايش أبناء الوطن الواحد - أخبار كلمتك

جلسة بين جروس وإدارة الزمالك الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

جلسة بين جروس وإدارة الزمالك الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

طرق الحصول على تذاكر القطارات بدون الذهاب للمحطة - أخبار كلمتك

طرق الحصول على تذاكر القطارات بدون الذهاب للمحطة - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 13 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 13 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

انخفاض ملحوظ في أسعار البط، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

انخفاض ملحوظ في أسعار البط، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

حكم جديد بسجن أرملة زين العابدين بن علي وصهره السابق 20 عاما - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حكم جديد بسجن أرملة زين العابدين بن علي وصهره السابق 20 عاما - أخبار كلمتك

حكم جديد بسجن أرملة زين العابدين بن علي وصهره السابق 20 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:00 مساءً -  أصدرت محكمة تونسية حكما جديدا بسجن ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس السابق، الراحل، زين العابدين بن علي، وصهره السابق رجل الأعمال محمد صخر الماطري لمدة 20 عاما في قضية فساد مالي.

 

مخالفات مالية بمليارات الدينارات

 وترتبط القضية بصفقة عمومية أسندت للماطري والطرابلسي دون احترام الإجراءات القانونية، وفق ما ذكر راديو "موزاييك اف ام" الخاص، اليوم الثلاثاء.

وسلطت المحكمة أيضا الضوء على مخالفات مالية ضد الإثنين بمليارات الدينارات.

وتقيم ليلى الطرابلسي منذ سقوط نظام بن علي عام 2011 في السعودية في حين يقيم الماطري، طليق الابنة الكبرى لبن علي، في سيشل.

 

طلب السلطات القضائية في تونس تسليم الماطري

وكانت سيشل رفضت عام 2013 طلب السلطات القضائية في تونس تسليم الماطري بدعوى عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.

ويلاحق أغلب أفراد عائلة الرئيس الراحل وأصهاره في قضايا فساد منذ 2011.

وعلى الجانب الآخر أصدرت المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في تونس، العام الماضى  حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بحق رجل الأعمال سليم شيبوب، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

 

بتبيض أموال والتدخل لفائدة شركات أجنبية

ووجهت لشيبوب، تهم تتعلق بتبيض أموال والتدخل لفائدة شركات أجنبية في تونس والفوز بصفقات على بقية المنافسين، مقابل حصوله على عمولات بلغت قيمتها 12 مليون دولار أمريكي.

كما قضت المحكمة ذاتها بتغريم زوجة شيبوب، درصاف بن علي بنحو 100 ألف دولار.

يذكر أن سليم شيبوب تم سجنه والإفراج عنه أكثر من مرة، في قضايا مختلفة منها الفساد المالي والتحرش.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق