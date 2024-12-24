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القصة الكاملة للأزمة بين الصومال وإثيوبيا - أخبار كلمتك

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القصة الكاملة للأزمة بين الصومال وإثيوبيا - أخبار كلمتك

القصة الكاملة للأزمة بين الصومال وإثيوبيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:00 مساءً - اتهمت الصومال القوات الإثيوبية بمهاجمة جنودها في منطقة حدودية، بعد أيام على توقيع البلدين اتفاقا يهدف لقلب صفحة شهور من التوتر. 

إثيوبيا تستهدف 3 قواعد يديرها الجيش والشرطة والمخابرات

وذكرت وزارة الخارجية الصومالية في بيان أن الجنود الإثيوبيين هاجموا قواتها المتمركزة في قاعدة جوية في بلدة دوولو في ولاية جوبالاند حوالى الساعة العاشرة صباحا. 

وأفادت بأن الهجوم استهدف 3 قواعد يديرها الجيش والشرطة والمخابرات الوطنية ووكالة الأمن، وأسفر عن سقوط قتلى لم تحدد عددهم.  

 

لكن مسئولين في ولاية جوبالاند قالوا إن الجنود الإثيوبيين المتمركزين أيضا في القاعدة الجوية كجزء من الجهود الرامية لمكافحة حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، تدخلوا لحماية مجموعة من السياسيين المحليين.

اشتباكات مع قوات من جوبالاند

وتخوض الحكومة الفيدرالية في الصومال منذ أسابيع اشتباكات مع قوات من جوبالاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي للسيطرة على مناطق رئيسية في الولاية. 

وقال وزير الأمن في جوبالاند يوسف حسين عثمان في مؤتمر صحفي في دوولو "بدأت الحادثة هذا الصباح بعدما تلقت القوات (الفيدرالية) التي كانت متمركزة هنا تعليمات بإطلاق النار على طائرة تقل وفدا من ولاية جوبالاند.. يشمل مشرعين ووزراء في الحكومة والحاكم".

وأشار إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع في البلدة إلى أن تم "نزع سلاح" أفراد القوات الفيدرالية الصومالية "وأصيب عدد منهم بجروح".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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