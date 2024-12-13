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رئيس هيئة الحشد الشعبي: العراق لم يتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا أو أي دولة أخرى - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:20 مساءً - أكد رئيس "هيئة الحشد الشعبي" في العراق فالح الفياض أن بغداد لم تتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا أو أي دولة أخرى، مشيرا إلى أن هذا النهج يمثل سياسة ثابتة للحكومة العراقية.

 العراق لم يتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا

وأفاد رئيس "هيئة الحشد الشعبي" يوم الجمعة خلال تفقده مقر قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي بحضور عدد من قيادات الهيئة، بأن نزع سلاح القوات السورية الرسمية والإبقاء على الجماعات المسلحة يشكل تهديدا ونأمل أن تستقر سوريا بعد عقد من التحديات.

كما تحدث الفياض عن احتلال إسرائيل لهضبة الجولان في ظل الوضع الصعب الحالي في سوريا وعدم وجود جيش في سوريا، مبينا أن العراق يحاول بالتعاون مع الدول العربية تحقيق الاستقرار والحفاظ على سلامة الأراضي السورية.

وشدد أن العراق جاهز لمواجهة أي تحد ضد إنجازات النصر على الإرهاب.

وحذر رئيس "هيئة الحشد الشعبي" من أي محاولة للهجوم على أمن محافظة الأنبار على الحدود مع سوريا مؤكدا على جاهزية العراق المنظمة للتصدي ضد أي تهديد إرهابي.

وأكد فالح الفياض أن العراق يمتلك الإمكانات والقدرات الكاملة لتأمين حدوده.

وشدد على أنه سيتم التصدي بكل حزم لكل من يحاول الاعتداء على أمن محافظة الأنبار، مضيفا أنه لا مكان للقوة الأمنية دون التضامن مع المجتمع والإرهاب هو أبشع أداة تستخدم للسيطرة على المجتمعات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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