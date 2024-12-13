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هيئة تحرير الشام تسلم مواطنا أمريكيا اختطفه نظام الأسد لواشنطن - أخبار كلمتك

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هيئة تحرير الشام تسلم مواطنا أمريكيا اختطفه نظام الأسد لواشنطن - أخبار كلمتك

هيئة تحرير الشام تسلم مواطنا أمريكيا اختطفه نظام الأسد لواشنطن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:05 مساءً - أعلنت إدارة الشؤون السياسية بدمشق، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها أشرفت على تسليم المواطن الأمريكى، ترافيس تيمرمان، الذي اختطفه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد للجانب الأمريكى.


هيئة تحرير الشام تسلم المواطن الأمريكي ترافيس تيمرمان

وفي السياق ذاته نقلت أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكى قوله إن "الجيش الأمريكى نقل المواطن ترافيس تيمرمان من سوريا".

وذكرت شبكة سي إن إن، في تقرير لها أن  المواطن الأمريكي ترافيس تيمرمان أخبر الصحافيين أنه كان محتجزًا في سجن تابع للنظام السوري المخلوع منذ عدة أشهر بعد عبوره من لبنان إلى سوريا في رحلة مشيًا على الأقدام.

قصة المواطن الأمريكي ترافيس تيمرمان

وهذا الرجل البالغ من العمر 29 عامًا من ولاية ميسوري والذي ظهر حافي القدمين يتجول في حيرة في ضاحية جنوب دمشق مباشرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ترافيس تيمرمان سافر إلى سوريا سيرًا على الأقدام، وأنه كان في رحلة روحية اعتبر نفسه حاجًا فيها. ويقول إنه عندما عبر بالطبع من لبنان إلى سوريا، تم القبض عليه واحتجازه من قبل قوات الأمن ونقله إلى سجن للنظام. 

وأضاف ترافيس تيمرمان أنه تم معاملته بشكل جيد نسبيًا، حيث أعطوه الطعام والما،. ولكنه سمع أصوات أشخاص يتعرضون للتعذيب في سجن النظام. 

وكان من المفهوم لأول مرة أنه مفقود في وقت سابق من هذا العام في المجر. لذلك لم يكن هناك استيعاب كبير لكيفية انتهاء الأمر به في سوريا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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