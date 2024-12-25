طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة رضا سليم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - أكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفحوصات التي خضع لها رضا سليم لاعب الفريق، أثبتت إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.



وأوضح أن اللاعب سوف يخضع لفحوصات جديدة خلال الساعات القادمة لتحديد طريقة العلاج.



وكان رضا سليم قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري مساء غد الخميس على ستاد “ برج العرب ” ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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