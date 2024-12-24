مدير تعليم الجيزة يأمر بإحالة مديري مدرستين للشئون القانونية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:00 مساءً - أمر وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة سعيد عطية، بإحالة مسؤولي مدرستي "دار الهدى" بإدارة أوسيم التعليمية، ومدرسة "نكلا" بمنشأة القناطر إلى الشؤون القانونية، وذلك بعد رصده لعدد من المخالفات الجسيمة في هاتين المدرستين.

وشملت المخالفات التي رصدها وكيل الوزارة في مدرسة "دار الهدى" غياب الانضباط بين الطلاب وعدم الالتزام بتفعيل سجل القرائية رقم 26 والخطة العلاجية، مما يؤثر سلبًا على مستوى التحصيل العلمي للطلاب.

أما في مدرسة "نكلا"، فقد لاحظ وكيل الوزارة عدم فعالية الإشراف التربوي، وتجاهل أعمال الصيانة البسيطة، بالإضافة إلى عدم تطبيق سجل القرائية والخطة العلاجية.

قرارات صارمة من مدير تعليم الجيزة

وعقب هذه الزيارات، أصدر مدير تعليم الجيزة قرارًا بتشكيل لجنتين للتحقيق في الأمر، الأولى تتكون من ممثلين عن الإدارات التجريبية والمتابعة والتوجيه المالي في مدرسة "دار الهدى"، والثانية تضم ممثلين عن التوجيه الفني والمالي والشؤون القانونية ومدير المرحلة في مدرسة "نكلا".

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين الأداء، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مسؤول يتهاون في أداء واجباته.

ودعا وكيل الوزارة كافة العاملين في المجال التعليمي إلى بذل أقصى جهد لتحقيق أهداف الوزارة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

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