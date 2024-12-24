اللجنة الأولمبية المصرية تعتمد مجالس إدارات «البارالمبية» و33 اتحادا رياضيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:00 مساءً - اللجنة الأولمبية، واصلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس في اعتماد نتائج انتخابات مجالس إدارات 33 اتحادا رياضيا أولمبيا وغير أولمبي واللجنة البارالمبية المصرية، بعدما حازوا على ثقة الجمعيات العمومية خلال الانتخابات التي بدأت منذ 6 نوفمبر وانتهت يوم 14 ديسمبر الجاري.

وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارات الاعتماد لمجالس الإدارة الجدد بواقع 33 اتحادا رياضيا للدورة الجديدة 2024 / 2028 وجاءت تلك الاتحادات بواقع 17 اتحاد أولمبي و16 غير أولمبية واللجنة البارالمبية المصرية وهم كالتالي: الخماسي الحديث، الشراع، الجولف، التجديف، المصارعة، الكانوى والكياك، التنس، الإسكواش، الريشة الطائرة، الثلاثي، الدراجات، الرجبي، السلاح، الكرة الطائرة، كرة اليد، تنس الطاولة، القوس والسهم.

وضمت قائمة الاتحادات غير الأولمبية التي انتهت من اختيار مجالس إدارات جدد واعتمدتها اللجنة الأولمبية المصرية كل من: الميني فوتبول، الوشو كونغ، الملاكمة، الكرة الخماسية، الكيك بوكسينج، الدارتس، البريدج، المواي تاي، المظلات والرياضات الجوية، الانزلاق للهواة، البولو، البولينج، القوة، الشطرنج، الكروكية، كمال الأجسام.

وتم اعتماد انتخابات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية لدورة 2024 / 2028 وجاءت كتالي: حسام الدين مصطفى عن منصب الرئيس، وأمل مبدى عـن منصـب نائب الرئيس، أشرف محمود حسين عن منصـب أمين الصندوق، وعن منصب العضوية كل من ابراهيم أمين، ايهاب محمد حسانين، محمد يحيى يوسف، رامي عبد الحميد، خالد محمد سمير.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للجولف كالتالي: عمر هشام طلعت عن منصب الرئيس وفي العضوية شريف منير فهمي، أحمد أبو بكر الشلقاني، محمد أنور، على فؤاد صبري، عمرو أحمد صالح، محمد وجدي محمد.

كما تم اعتماد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف وجاءت كالتالي: شريف القماطي عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من حاتم طاهر، محمد خلف محمد، مصطفى العطار، أحمد حسن، إيهاب محمد زارع، محمد سلامة عبد المنعم، أحمد محمد نبيل الحمادي، إبراهيم عادل إبراهيم.

وتم اعتماد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك وجاءت كالتالي: أحمد كامل عن منصب الرئيس، خالد محمد سمير عـن منصب نائب الرئيس، عادل محمد عن منصب أمين الصندوق، وفي منصب العضوية كل من سامح عبد العزيز، أحمد إسماعيل، ممدوح مجدي، عبير عزت.

كما تم اعتماد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة وجاءت كالتالي: سعيد صلاح عن منصب الرئيس، محمد محمود عن منصب نائب الرئيس، إبراهيم عادل عـن منصب السكرتير العام، أحمد محمود عن منصب أمين الصندوق وفي العضوية كل من وائل أحمد توفيق، محمود سمير، أشرف حافظ محمود، السيد جمعة السيد، مصطفى عماشة.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس كالتالي: إسماعيل الشافعي عن منصب الرئيس، أيمن عزمي جلال عن منصب نائب الرئيس، وليد محمود عن منصب السكرتير العام، وائل كمال الدين عن منصب أمين الصندوق وفي منصب العضوية كل من أحمد محمد، أحمد كمال الدين، عمرو الصواف، يوسف ندا، دينا هاني.

وتم اعتماد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش وجاءت كالتالي: أمنة الطرابلسي عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من طارق طبوزادة، مي الأطمس، أحمد حواس، يوسف حسين، محمد حسن، عمر طلعت، سارة إبراهيم.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة كالتالي: هادية حسني عن منصب الرئيس وعن منصب العضوية كل من منة الله طارق، كريم أحمد، مروة على، شهاب يحيي عبدالمنعم، شريف جعفر، أحمد مجدي الدكروري.

كما تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للثلاثي كالتالي: أحمد ناصر عن منصب الرئيس، أحمد حسام الدين جلال عن منصـب نائب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من: محمد عبد المنعم، ياسر حسني، نادية صبحي، إيمان حسن، نيفين سعد الدين.

وتم اعتماد مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات كالتالي: أيمن على عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية أحمد جابر، أحمد محمد الخضري، إيهاب صبري، محمد السعيد خليل، سمير عبدالعظيم، ندى محمد الناصر، هديل مجدي، هاني سعيد محمد، أحمد محمد مصطفى.

وجاء تشكيل مجلس إدارة اتحاد الرجبي كالتالي: حسام صاحب عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية حسن أحمد خالد، محمد مختار على، زياد محمد فتحي، محمد أحمد نصر، طارق عادل حسن، مريم محمد عبداللطيف، شرين أحمد محسن.

كما تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح كالتالي: محمد طارق الحسيني عن منصب الرئيس، وفي العضوية كل من أيمن منير، خالد محمد إسماعيل، مدحت على شكري، سامر محمد شريف، أحمد نبيل عبدالحميد، أحمد سمير محمد، أيمن عبداللطيف عبدالغني، مرفت حسن حسين، ياسمين سيد، اماني رفعت بسيوني، امنية محمد حسين.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة كالتالي: ياسر قمر عن منصب الرئيس، خالد محمد خليل عن منصب نائب الرئيس، مني عبدالكريم عن منصب أمين الصندوق، وفي العضوية كل من: مرفت حسني خليل، وائل السيد إبراهيم، حمدي نورالدين محمد، محمود رؤف، شوكت صابر ثابت، محمد فرج.

وجاء تشكيل مجلس إدارة اتحاد اليد كالتالي: خالد فتحي عن منصب الرئيس، خالد ديوان عن منصب نائب الرئيس، نبيل إبراهيم عن منصب أمين الصندوق، وفي منصب العضوية عمرو فتحي حسن، عبير عقيل، أحمد محمد جمال الدين، خالد السيد، عمرو محمود، محمد جمال.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة كالتالي: أشرف حلمي عبدالحليم عن منصب الرئيس، خالد محمد الحفني عن منصب نائب الرئيس، محمود محمد أباظة عن منصب أمين الصندوق وفي العضوية كل من هبة الله حامد أحمد، وليد محمد محمود، عمرو محمد فهمي، أشرف إبراهيم عبدالفتاح.

كما تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم كالتالي: هاني حسين عن منصب الرئيس، علاء الدين جبر عن منصب العضو الدولي، وعن منصب العضوية كل من: خالد ذكي، ريهام أحمد، أحمد سامح جمال الدين، أحمد حلمي قورة، أحمد رضا، المعنز بالله محمد.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث كالتالي: شريف العريان عن منصب الرئيس، حازم أمير الدمهوجي عن منصب نائب الرئيس، شادي عبدالعزيز عن منصب أمين الصندوق وعن منصب العضوية كل من عماد سامر، عمرو محمد، أنس عبدالسلام، مني عبدالهادي محمد، سمر سمير، مصطفي راشد.

كما تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للشراع كالتالي: أحمد حبش عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من ياسر محمد محمد، عمر إبراهيم فتحي، فادي حسام الدين، محمد خالد على الأصفر، أدم عادل الشايب، محمد عبدالحميد.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحـاد المصـري للمينى فوتبول كالتالي: أحمد سمير عن منصب الرئيس، محمد رضا عـن منصـب نائب الرئيس، عباس مسعد عـن منصـب أمين الصندوق وعن منصب العضوية كل من على عبد الفتاح، فاطمة التابعي، عادل لطفى، أسامة سيد، أحمد رسلان، محمود السيسي، حسين ابراهيم.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحـاد المصـري للوشو كونغ فو كالتالي: شريف مصطفى عن منصب الرئيس وفي منصب العضوية كل من: علي القرقاري، محمود خيرى، محمد محيى الدين أبو زيد، الكيلانى فاروق الكيلانى، محمد لبيب، أحمد محمد عبدالواحد، هشام محمد البيلى صبح احتياطي.

كما تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصـري للملاكمة كالتالي: مجدي اللوزي عن منصب الرئيس، محمد السيد على توما عن منصب نائب الرئيس، محمد حسن عن منصب أمين الصندوق، وعن منصب العضوية كل من نجيب على، محمود عبده خليفة، علي عبدالحميد، أشرف فتحي، إيهاب محمد عبدالباسط، أشرف محمد سمك، ماجدة محمد إسماعيل عضو- مقعد المرأة.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحـاد المصـري للكرة الخماسية كالتالي: أحمد ربيع عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من خديوي محمد، أحمد الشبراوي، محمد شاكر، وليد رشاد محمد، حسام الدين محمد أبوالعلا.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحـاد المصـري للكيك بوكسينج كالتالي: محمد صبيح عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية زينب مأمون، محمد الزعيم حافظ، محمد محمود، أحمد أمين البهى، بسمة إسماعيل صبيح.

كما تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصـري للدارتس كالتالي: يحي عبدالقادر عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من نادر محمد، جميل محمد، جمال يوسف، جودة أبوالنور عبدالمولى، هبة عبدالعزيز، زكريا عصام، محمود عباس.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للبريدج كالتالي: عمرو لهيطة عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية إيهاب محمد، ألان جوزيف يعقوب، جمال عباس، شريف حلمي، محمد محمود، نهير عمر، يحيى عبد المنعم.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحـاد المصـري للمواي تاي كالتالي: محمد إبراهيم عن منصب الرئيس بالتزكية، محمد أحمد عـن منصـب نائب الرئيس بالتزكية وفي منصب العضوية أحمد رمضان عـن منصـب أمين الصندوق وفي منصب العضوية كل من سارة أحمد، مصطفى نصر، محمد سعد، شادي أنور، أحمد سليمان.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية كالتالي: عبد الرحمن محمد الحمارعن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من محمد إبراهيم، أحمد عبد الرحمن، رأفت عبد الشافى، محمد علاء الدين، باسم أحمد سيد.

كما جاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للانزلاق للهواه كالتالي: ياسر الشامي عن منصب الرئيس، صلاح أحمد عن منصب نائب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من حازم إسماعيل، محمد أبو الفتوح، عمرو حسام جمال الدين، حسن أحمد، مروة كمال الدين.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للبولو كالتالي: محمد الشامي عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من محمد حسام الدين، عمادالدين مدكور، عاطف عبدالفتاح، محمد عبدالعزيز، محمد مصطفى، مريت فيكتور قسطندي، أحمد فوزي.

كما جاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للبولينج كالتالي: أحمد نصر عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية ناصر غالي، شريف على، أحمد إبراهيم، محمد على نور الدين، أحمد عفيفي، أحمد رأفت، عاطف عبدالفتاح.

كما جاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة كالتالي: محمود بركات عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من غادة محمد، أسامة إبراهيم، عصام شوقي، مجدي محمد، عبير عبدالوهاب، طارق زكريا، نيفين نبيل.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج كالتالي: مختار عمارة عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية كل من أحمد إبراهيم، أشرف عبدالحليم، جورج سمير، مصطفى محمد، مدحت مصطفى، سيد أحمد، وليد محمد.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للكروكية كالتالي: محمد رسلان عن منصب الرئيس وعن منصب العضوية كل من محمد على، محمد حسن، وليد فوزي، محمد السعيد، أشرف أحمد، بريهان عبدالرحمن، إيمان أحمد.

فيما جاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكمال الأجسام كالتالي: عادل فهيم عن منصب الرئيس، وعن منصب العضوية أحمد عبدالرازق، محمد عبدالجليل، محمد رفاعة، صالح حسن، أحمد محمد، محمد نجيب، محمود عمر.

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