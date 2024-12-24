5 نقاط تثبت تفوق ريال مدريد على برشلونة في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:40 مساءً - حقق فريق برشلونة أسوأ معدل نقاط له في 2024 على مستوى الدوري الإسباني - الليجا، منذ 3 سنوات.

مقارنة بين جمع النقاط بين ريال مدريد وبرشلونة في 2024

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نجح برشلونة الذي دربه تشافي هيرنانديز حتى يونيو الماضي، ثم تولى قيادته هانز فليك منذ يوليو، في جمع 85 نقطة خلال 39 مباراة (بمتوسط 2.17 نقطة) خلال عام 2024.

ويتأخر برشلونة بذلك، بفارق 5 نقاط عن الفريق الذي يدربه كارلو أنشيلوتي، الذي حصد 90 نقطة في نفس عدد المباريات، بينما أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني جمع 79 نقطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "متوسط نقاط" برشلونة في 2024 أقل مما حققه في 2023 (2.2) و2022 (2.3) و2018 (2.4)، لكنه أفضل من 2019 (1.74)، 2020 (1.94)، و2021 (2).

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر ب3 نقاط، رغم أن الروخيبلانكوس خاض مباراة أقل في الليجا.

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