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نقيب التمريض تشارك بمؤتمر الابتكار في رعاية التمريض 2024 بالكويت - أخبار كلمتك

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نقيب التمريض تشارك بمؤتمر الابتكار في رعاية التمريض 2024 بالكويت - أخبار كلمتك

نقيب التمريض تشارك بمؤتمر الابتكار في رعاية التمريض 2024 بالكويت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:11 مساءً - شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، ممثلةً عن مصر، بمؤتمر الابتكار في رعاية التمريض 2024، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت بحضور قيادات التمريض من مختلف الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أحمد العوضي، وزير الصحة الكويتي.

وقالت الدكتور كوثر محمود، إن المؤتمر عُقد تحت عنوان "الابتكار في رعاية التمريض - تحويل مستقبل الرعاية الصحية"، حيث تناول مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تسلط الضوء على دور التمريض في تطوير الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار في الممارسات التمريضية.

بدأت فعاليات اليوم الأول بجلسة افتتاحية تركزت حول التكنولوجيا الحديثة في التمريض، حيث ألقى هوارد كاتون، ممثل الاتحاد الدولي للتمريض، كلمة افتتاحية تحت عنوان قوة التمريض لتغيير العالم، سلطت الضوء على أهمية دور التمريض في مواجهة التحديات الصحية العالمية، كما تناول المؤتمر دور الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي لتحسين جودة الرعاية الصحية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على عبء العمل لدى الممرضين، مشيرًا إلى الفوائد والتحديات التي يواجهها العاملون في القطاع، واستخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات التمريض من خلال دراسة نوعية، بينما ركزت الدكتورة رانيا الكردي، أستاذ مساعد تمريض صحة المرأة والتوليد بجامعة المنصورة من مصر، على موضوع تبني التكنولوجيا ورقمنة التمريض، موضحة رؤى جديدة حول الكفاءة الرقمية في الممارسات السريرية بين الممرضين في مصر.

وتناولت الورشة موضوعات حيوية من ضمنها تحسين تقنية تحضير الدوبوتامين الوريدي المستخدم في اختبارات الإجهاد القلبي بمركز القلب الوطني في عُمان، كما تناولت تجربة تحولية للدعم والتمكين في إدارة السرطان المنزلية بدولة الكويت، مشيرة إلى النجاحات والتحديات التي واجهت هذا المشروع.

كمت تناول المؤتمر موضوعات محورية تستهدف تعزيز التميز في التمريض، واعتماد التطوير المهني المستمر كوسيلة لرفع مستوى التميز في التمريض، وتأثير مناهج تعليم التمريض وإعداد القوى العاملة على التفكير النقدي لدى الطلاب.

تميز المؤتمر بعرض أبحاث مبتكرة ناقشت تحديات مهنة التمريض ومستقبل تطويرها، حيث تناولت موضوعات مثل الوقاية من سرطان الثدي وإدارته، وانتشار البروتين في البول وعوامل الخطر المرتبطة به، وتأثير سلوك الممتحنين على أداء طلاب التمريض في الامتحانات السريرية.

كما تناول المؤتمر تجارب عملية متميزة، مثل تقييم ممارسات مرضى غسيل الكلى بشأن العناية الذاتية بالفستولا الشريانية الوريدية، وفوائد تسليم المرضى الفردي مقارنة بالتسليم الجماعي في الأجنحة الجراحية والطبية العامة، والتحديات التي تواجه الممرضين في تطبيق الرعاية الأسرية في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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