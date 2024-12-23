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يافع تقدم على مفاجأة - أخبار كلمتك

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يافع تقدم على مفاجأة - أخبار كلمتك

يافع تقدم على مفاجأة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:12 مساءً - كلمتك: خاص

بدأ الأهالي في يافع بمحافظة لحج جنوب اليمن بالعمل على إنارة الشوارع الرئيسية بألواح الطاقة الشمسية في مبادرة هي الأولى من نوعها 

واكدت مصادر ان شباب قاموا بمبادرة على نفقتهم الخاصة من خلال إنارة الشوارع الرئيسية في منطقة قريضة بمديرية الحد يافع في مبادرة شبابية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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