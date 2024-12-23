فتاة تقوم بقطع عضو خطيبها لسبب صادم(صورة) - أخبار كلمتك

اقدمت فتاة على ذبح عضو ذكري العضو الذكري لخطيبها في البيضاء.

وقال الناشط علي البيضاني :شاب وعد #فتاة قريبه له لمدة 8 سنوات بان يتزوجها بعد كل هذه الفترة الشاب تجاهل البنت التي وعدها وتقدم لفتاة اخرى وخطبها واتفقو على موعد الزواج نسي أنه وعد قريبته بالزواج وتخلى عنها نسي كل شيء

واضاف: البنت علمت بالامر وقبل موعد زواج الشاب طلبت من الشاب مقابلتها وقالت له هذه سنوات عشناها نحب بعض ونحترم بعض????ومادام ومافي نصيب وهذا مقدر من الله اطلب منك نلتقي حتى اودعك.

واختتم:عند لقائهما كانت الفتاة مستعدة وتحمل سكين حاد جدا وقامت بإغراءه بالكلام واللمسات للتمكن من قطع العضو الذكري للشاب.