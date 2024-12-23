أحضان وقبلات على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "آخر الخط" (فيديو) - أخبار كلمتك

أحضان وقبلات على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "آخر الخط" (فيديو) - أخبار كلمتك

تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 23/12/2024 - أخبار كلمتك

تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم 23/12/2024 - أخبار كلمتك

فيفا يعتمد إطارا تنظيميا مؤقتا بشأن انتقالات اللاعبين - أخبار كلمتك

فيفا يعتمد إطارا تنظيميا مؤقتا بشأن انتقالات اللاعبين - أخبار كلمتك

وزير السياحة: نتوقع وصول عدد السائحين إلى 15 مليوناً و300 ألف نهاية 2024 - أخبار كلمتك

وزير السياحة: نتوقع وصول عدد السائحين إلى 15 مليوناً و300 ألف نهاية 2024 - أخبار كلمتك

تفاصيل إحراق شجرة الكريسماس في سوريا على يد مسلحون من الشيشان (فيديو) - أخبار كلمتك

تفاصيل إحراق شجرة الكريسماس في سوريا على يد مسلحون من الشيشان (فيديو) - أخبار كلمتك

دنيا سمير غانم تستعد لعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" بالرياض - أخبار كلمتك

دنيا سمير غانم تستعد لعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" بالرياض - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط - أخبار كلمتك

شباب المحلة 2009 يهزم برما 5-0 في دوري منطقة الغربية - أخبار كلمتك

شباب المحلة 2009 يهزم برما 5-0 في دوري منطقة الغربية - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

فتاة تقوم بقطع عضو خطيبها لسبب صادم(صورة) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فتاة تقوم بقطع عضو خطيبها لسبب صادم(صورة) - أخبار كلمتك

فتاة تقوم بقطع عضو خطيبها لسبب صادم(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:02 مساءً - كلمتك/خاص:

اقدمت فتاة على ذبح عضو ذكري العضو الذكري لخطيبها في البيضاء.

وقال الناشط علي البيضاني :شاب وعد #فتاة قريبه له لمدة 8 سنوات بان يتزوجها بعد كل هذه الفترة الشاب تجاهل البنت التي وعدها وتقدم لفتاة اخرى وخطبها واتفقو على موعد الزواج نسي أنه وعد قريبته بالزواج وتخلى عنها نسي كل شيء 

واضاف: البنت علمت بالامر وقبل موعد زواج الشاب طلبت من الشاب مقابلتها وقالت له هذه سنوات عشناها نحب بعض ونحترم بعض????ومادام ومافي نصيب وهذا مقدر من الله اطلب منك نلتقي حتى اودعك.

واختتم:عند لقائهما كانت الفتاة مستعدة وتحمل سكين حاد جدا وقامت بإغراءه بالكلام واللمسات للتمكن من قطع العضو الذكري للشاب.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مرضى يمنيون يشكون هذا الأمر في مستشفيات الهند - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق