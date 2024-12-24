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البنك المركزي يصدر تعميم هام بشان شركات الصرافة - أخبار كلمتك

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البنك المركزي يصدر تعميم هام بشان شركات الصرافة - أخبار كلمتك

البنك المركزي يصدر تعميم هام بشان شركات الصرافة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

بخصوص تجديد تراخيص الصرافة للعام 2025م


إستناداً للقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م بشأن أعمال الصرافة.

والى القرار الجمهوري رقم (119) بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن، والى قرار محافظ البنك المركزي رقم (9) لسنة 2018م.

على كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، الإلتزام بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة للعام 2025م لدى البنك المركزي -المركز الرئيسي - عدن.


وذلك بتقديم طلبات التجديد إلكترونياً عبر منصة التراخيص للبنك المركزي اليمني:

https://app.cby-ye.com

خلال شهري (يناير - فبراير)، من العام 2025م، واستكمال إجراءات التراخيص المحددة في القانون والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، مع العلم بأنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على المتأخرين.


والله الموفق
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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