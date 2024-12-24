البنك المركزي يصدر تعميم هام بشان شركات الصرافة - أخبار كلمتك

بخصوص تجديد تراخيص الصرافة للعام 2025م
إستناداً للقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م بشأن أعمال الصرافة.
والى القرار الجمهوري رقم (119) بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره الرئيسي الى العاصمة المؤقتة عدن، والى قرار محافظ البنك المركزي رقم (9) لسنة 2018م.
على كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، الإلتزام بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة للعام 2025م لدى البنك المركزي -المركز الرئيسي - عدن.
وذلك بتقديم طلبات التجديد إلكترونياً عبر منصة التراخيص للبنك المركزي اليمني:
https://app.cby-ye.com
خلال شهري (يناير - فبراير)، من العام 2025م، واستكمال إجراءات التراخيص المحددة في القانون والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، مع العلم بأنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على المتأخرين.
والله الموفق
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