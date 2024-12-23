رئيس مجلس الشورى يرحب بقرار مجلس القيادة الرئاسي إعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد - أخبار كلمتك

رحب رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الدكتور أحمد عبيد بن دغر بقرار مجلس القيادة الرئاسي بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والتي انتهت مدتها القانونية.
واعتبر قرار مجلس القيادة الرئاسي خطوة إيجابية نحو تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة، ومكافحة الفساد.
وأكد الدكتور بن دغر" أن هيئة رئاسة مجلس الشورى المعنية بالمرحلة الأولى لتشكيل الهيئة سوف تتخذ الاجراءات اللازمة بمجرد استلام توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي التي تضمنها قرار مجلس القيادة الرئاسي، وأن الخطوة الأولى ستتم بإعلان فتح باب الترشح للهيئة وفقًا لشروط العضوية المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.
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