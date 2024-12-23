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رئيس مجلس الشورى يرحب بقرار مجلس القيادة الرئاسي إعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس الشورى يرحب بقرار مجلس القيادة الرئاسي إعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الشورى يرحب بقرار مجلس القيادة الرئاسي إعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:12 مساءً - كلمتك/خاص:

رحب رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الدكتور أحمد عبيد بن دغر بقرار مجلس القيادة الرئاسي بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والتي انتهت مدتها القانونية.

واعتبر قرار مجلس القيادة الرئاسي خطوة إيجابية نحو تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة، ومكافحة الفساد.

وأكد الدكتور بن دغر" أن هيئة رئاسة مجلس الشورى المعنية بالمرحلة الأولى لتشكيل الهيئة سوف تتخذ الاجراءات اللازمة بمجرد استلام توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي التي تضمنها قرار مجلس القيادة الرئاسي، وأن الخطوة الأولى ستتم بإعلان فتح باب الترشح للهيئة وفقًا لشروط العضوية المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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