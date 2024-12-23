وزير العمل ينعى جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - نعى محمد جبران وزير العمل، جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الإثنين، بعد رحلة من العطاء في خدمة العمال من خلال المواقع التي شغلها على المستوى المحلي والعربي والدولي.

ودعا وزير العمل، للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان.