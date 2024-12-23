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الرياضة - 07:31 - الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:31 - الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - طقس الإسكندرية.. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويه بحري، ليومي الثلاثاء 24 ديسمبر والأربعاء 25 ديسمبر 2024.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس على مطروح والإسكندرية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، نشاط للرياح الجنوبية الغربية (مطروح - الإسكندرية)، من الساعة 2 صباحاً غدا الثلاثاء، إلى الساعة 18:00 مساء يوم الأربعاء، وسرعة الرياح ( 50- 60)كم/ساعة، وارتفاع الأمواج من( 2.5-3.5 )م.

حالة الطقس

ووجهت هيئة الأرصاد باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 في مصر.. بيان بـ درجات الحرارة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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