الرياضة - 07:31 - الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - طقس الإسكندرية.. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويه بحري، ليومي الثلاثاء 24 ديسمبر والأربعاء 25 ديسمبر 2024.

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حالة الطقس على مطروح والإسكندرية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، نشاط للرياح الجنوبية الغربية (مطروح - الإسكندرية)، من الساعة 2 صباحاً غدا الثلاثاء، إلى الساعة 18:00 مساء يوم الأربعاء، وسرعة الرياح ( 50- 60)كم/ساعة، وارتفاع الأمواج من( 2.5-3.5 )م.

ووجهت هيئة الأرصاد باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.